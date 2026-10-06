Desde el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, este martes 6 de octubre se llevará a cabo el entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 09:00 horas; en México comenzará a las 08:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 11:00 horas; en España a las 16:00 horas y en India a las 19:30 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En Uruguay se podrá seguir por AUF TV, mientras que DIRECTV será otra alternativa para ver el encuentro. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Uruguay vs. India se enfrentarán en amistoso. (Video: AUF)
Uruguay vs. India se enfrentarán en amistoso. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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