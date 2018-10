Cristiano Ronaldo , ex Real Madrid y actualmente en Juventus, lidera la lista anunciada el lunes de los primeros 10 nominados al trofeo Balón de Oro , el cual es otorgado por la revista France Football al mejor futbolista del mundo.



El portugués ha ganado el premio los dos últimos años y cinco veces en total, un registro que comparte con el argentino Lionel Messi, que se espera que esté en la lista total de 30 candidatos que será anunciada a lo largo del día.



Un grupo de periodistas selecciona al ganador del Balón de Oro, que se estableció por primera vez en 1956 y este año tendrá un premio femenino por primera vez.



El premio se fusionó con el de Jugador Mundial del Año de la FIFA entre 2010 y 2015 para crear el Balón de Oro de la FIFA, pero regresó a la revista France Football en 2016 y la FIFA estableció los premios "The Best".