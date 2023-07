Barcelona vs. Juventus se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV por el Soccer Champions Tour 2023, un torneo que reúne una serie de amistosos que se llevará a cabo en Estados Unidos. Este encuentro está programado para este sábado 22 de julio desde las 9:30 p.m. (horario peruano) y se jugará en el Levi’s Stadium. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

El FC Barcelona llega a este partido con la consigna de que Xavi Hernández siga analizando a su plantel con miras a la próxima temporada, donde tendrá el reto mayor de pelear por ganar la Champions League como vigente campeón de LaLiga EA Sports. No será una misión sencilla, pero justamente por eso el entrenador catalán deberá poner a prueba el potencial de su plantilla.

El principal atractivo será ver el funcionamiento del equipo con Ilkay Gündogan como el fichaje estelar en este mercado de pases. El mediocampista alemán llega a formar parte del cuadro de la Ciudad Condal luego de haber tenido una temporada espectacular con el Manchester City, donde ganó el triplete: Premier League, FA Cup y Champions League.

“Él me expuso las ideas claramente. Cómo teníamos que jugar. Es muy similar a lo del City. Es la misma escuela Xavi-Guardiola. El modo cómo se acercó. La sinceridad. El hecho de ser tan directo. Mi propio carácter. Me vi reflejado en él. Veo muchas similitudes y desde el inicio tuvimos una conexión fantástica. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ahora estoy aquí y estoy completamente feliz”, sostuvo Gündogan sobre Xavi, durante su presentación oficial como culé.

Por otra parte, agregó que está cumpliendo un sueño al llegar al FC Barcelona: “Me siento genial. Es un día lleno de orgullo para mí y para mi familia. Puedo hablar también en nombre del resto de mis familiares, que han visto al Barça de cerca. Al ser miembro de este club, es algo que vivimos con muchísimo orgullo. Para mí era un sueño desde joven. Un par de veces estuve cerca, casi, pero parecía que no tenía que pasar”.

La Juventus, por su parte, llega a este partido con muchas dudas respecto a la temporada que se avecina. Massimiliano Allegri, director técnico de la ‘Vecchia Signora’, sigue esperando algún fichaje para potenciar su plantel después del fatídico curso pasado donde apenas lograron meterse a la Conference League.

Barcelona vs. Juventus: horarios y canales TV

Perú: 9.30 p. m. / ESPN y Star Plus

México: 8.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Colombia: 9.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Ecuador: 9.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Venezuela: 10.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Bolivia: 10.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Paraguay: 10.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Chile: 10.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Argentina: 11.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Uruguay: 11.30 p. m. / ESPN y Star Plus

Brasil: 11.30 p. m. / ESPN y Star Plus

España: 4.30 a. m. (domingo 23) / RTVE

Barcelona vs. Juventus: ¿dónde se jugará el partido?

Barcelona vs. Juventus: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; De Jong, İlkay Gündoğan, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Ousmane Dembélé.

Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; De Jong, İlkay Gündoğan, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Ousmane Dembélé. Juventus: Szczesny, Danilo, Bremmer, Gatti, Alex Sandro, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kean, Vlahovic.





