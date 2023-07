El interés del Inter Miami por Luis Suárez es real y eso ha generado un ‘culebrón’ que por el momento ha disgustado a muchos en Gremio. Sucede que, cuando el delantero uruguayo llegó al club brasileño, muchos apostaron por él como un gran proyecto a largo plazo, tanto económico como deportivo. En ese sentido, ahora que está enfocado en marcharse antes de que termine su contrato –a finales del 2024–, no está dándolo todo y eso ha cambiado los ánimos en la interna, especialmente el de su director técnico, Renato Gaúcho.

El entrenador del ‘Tricolor’ compareció con los medios de comunicación en una reciente conferencia de prensa y fue claro en evidenciar su molestia por esta situación extradeportiva, que claramente puede repercutir en el rendimiento de su equipo. A pesar de que Suárez sabe la postura de los de Porto Alegre –solo lo soltarán si pagan su cláusula de rescisión, la cual asciende a los 70 millones de dólares–, insiste con negociar por su parte hasta que ambos clubes lleguen a un acuerdo final.

“Suárez ahora es un problema que está en manos del presidente del club. Están intercambiando ideas. Yo como entrenador tengo que centrarme en comandar al equipo”, sostuvo el estratega de 60 años, visiblemente incómodo por las interrogantes respecto al futuro de su delantero.

Haciendo uso de su conocida ironía, Renato Gaúcho comparó este conflictivo hecho con una novela mexicana, pues ya está cansado de que se siga alargando más de la cuenta cuando Gremio fue claro en su postura. “Parece una telenovela mexicana que debe terminar ya. Hasta el 2 de agosto estoy quieto, después veremos como seguimos”, agregó.

El estratega quiere contar con Luis Suárez, pues sabe que es el engranaje perfecto del peso ofensivo de Gremio. No obstante, lo que suceda con él no está en sus manos. “Todo lo que se dice sigue siendo cierto. Por supuesto que queremos que Suárez se quede. No puedo responder por él. Sé lo que piensa él y lo que piensa el club. Por ahora, ha estado hablando con la junta y el presidente”, apuntó.





Suárez solo jugará si está concentrado

Consciente de que ‘Lucho’ no está del todo enfocado en el equipo, Renato Gaúcho fue enfático al revelar que conversó con el futbolista y le hizo entender que no jugará hasta que no esté del todo metido en los retos que se avecinan. “Yo ya hablé con Suárez, él solo va a jugar si está enfocado en Gremio. Si él me dice que su cabeza está en otra parte, no da para contar con jugadores así”, confesó.

Los partidos que se le vienen a Gremio serán intensos y con una carga emotiva potente. Primero recibirá a Atlético Mineiro por la décima sexta jornada del Brasileirao, este sábado 22 de julio. Posteriormente, cuatro días después, hará lo mismo con Flamengo, pero por las semifinales de la Copa de Brasil.





