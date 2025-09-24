Barcelona vs. Real Oviedo este jueves, en el duelo correspondiente a la fecha 6 de LaLiga 2025-26. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere, donde los culés llegan con la obligación de ganar para no perderle pisada al Real Madrid en la pelea por el título. Será un partido especial, ya que ambos equipos vuelven a enfrentarse en Primera División tras 24 años, con Santi Cazorla como titular en los locales y un Barcelona que atraviesa un buen presente bajo la dirección de Hansi Flick. Los ojos estarán puestos en una cita que combina historia, necesidad y ambición.

El Real Oviedo afronta el compromiso con la urgencia de recomponerse tras la derrota 1-0 frente a Elche el pasado fin de semana. Pese a sumar cuatro caídas y apenas una victoria en lo que va del campeonato, el conjunto asturiano no se encuentra en zona de descenso, pero necesita recuperar confianza en su regreso a la máxima categoría. La experiencia de Salomón Rondón y la calidad de Santi Cazorla aparecen como cartas importantes para dar pelea ante un rival de mayor jerarquía.

El Barcelona, en tanto, llega con la moral en alto después de imponerse 3-0 sobre Getafe en la jornada anterior, con un doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo. El equipo dirigido por Flick muestra solidez colectiva y un mediocampo bien conducido por Frenkie de Jong y Pedri, piezas claves para manejar los ritmos del juego. Con un ataque que mezcla juventud y experiencia, los culés saben que no pueden dejar puntos en el camino si quieren sostener el pulso con el Real Madrid en la lucha por la cima.

Más allá del presente de cada equipo, el partido tiene un condimento histórico: la última vez que se enfrentaron en el Carlos Tartiere fue en enero de 2001, en un duelo que acabó con triunfo 3-2 para los blaugranas. Desde entonces han pasado más de dos décadas, y ahora los locales buscarán dar la sorpresa en un reencuentro que promete emociones. En el Camp Nou, el último antecedente data de mayo de 2001, cuando Oviedo se impuso 1-0 con gol de Jaime.

Con posibles alineaciones ya definidas, el Real Oviedo saltaría al campo con Rondón como referencia en ataque y Cazorla en el mediocampo, mientras que Barcelona apostará por un once con Raphinha, Olmo, Rashford y Lewandowski en ofensiva. Todo está listo para que el Carlos Tartiere viva un duelo de contrastes entre un histórico que busca salvarse y un gigante obligado a ganar.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Oviedo?

El compromiso entre Barcelona vs. Real Oviedo está programado para este jueves 25 de septiembre desde la 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a las 1:30 p.m.; y en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Oviedo?

Barcelona vs. Real Oviedo se disputará en el Estadio Carlos Tartiere, con la transmisión de DSports para todo el territorio sudamericano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Por su parte, en México será emitido por la señal de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos por ESPN Deportes. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Real Oviedo?

