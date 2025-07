Barcelona vs. Vissel Kobe se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de un nuevo amistoso internacional en el 2025. Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DAZN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DAZN y Youtube. Este duelo está pactado para el domingo 27 de julio desde las 5:00 a.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Barcelona vs. Vissel Kobel por amistoso internacional | VIDEO: LaLiga