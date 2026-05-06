Willian Pacho lidera al PSG en busca de la final y de un histórico duelo ecuatoriano ante Hincapié. Bayern y PSG definen la serie en Múnich después del 5-4 hoy, miércoles 6 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Allianz Arena. ¿Cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo? Te comparto por qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles pasan el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.
El Bayern de Múnich y el PSG definen este miércoles una de las semifinales más atractivas de la UEFA Champions League, con el conjunto francés en ventaja tras imponerse 5-4 en el partido de ida disputado en París. El resultado dejó abierta la eliminatoria, después de que el Bayern llegara a estar tres goles abajo en la segunda mitad antes de reaccionar y recortar la diferencia para mantener vivas sus opciones de remontada.
Dónde ver Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online
Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.
|País / Región
|Canales de TV (pago)
|Streaming / Online oficial
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|TNT Sports, Claro TV
|Max
|México
|TNT Sports
|Max, Amazon Prime Video (según parrilla local)
|Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|TUDN, Univision, CBS (según mercado)
|Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV
|Puerto Rico
|TUDN, Univision
|Paramount+, ViX, TUDN App
|Canadá
|DAZN
|DAZN
|España
|Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
|Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
|Portugal
|Eleven / Canal local de Champions (según operador)
|Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago)
|Reino Unido
|TNT Sports (ex BT Sport)
|Discovery+ / Max ligado a TNT Sports
|Irlanda
|TNT Sports
|Discovery+ / Max
|Alemania
|DAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica)
|DAZN
|Francia
|Canal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos)
|Apps propias de Canal+ / beIN Sports
|Italia
|Sky Sport, Mediaset (si aplica en abierto)
|NOW, Mediaset Infinity
A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO por semifinal de la Champions League
Estos son los principales horarios por país para seguir el partido de semifinal entre Bayern Múnich-Paris Saint Germain EN VIVO este miércoles 6 de mayo desde el Allianz Arena.
- México (CDMX): 13:00 horas | Fox One
- Centroamérica: 13:00 horas | ESPN y Disney+
- Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN y Univisión
- Argentina: 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+
- Colombia: 14:00 horas | ESPN y Disney+
Cómo llega Bayern Munich al partido contra PSG por la Champions League
Bayern Munich enfrentará a PSG después de haber perdido contra PSG. A continuación, los últimos resultados de Bayern Munich antes de este partido:
- B. Múnich ganó vs PSG por 4 - 5 el martes 28 de abril de 2026
- Real Madrid ganó vs B. Múnich por 3 - 4 el miércoles 15 de abril de 2026
- B. Múnich perdió vs Real Madrid por 2 - 1 el martes 7 de abril de 2026
- Atalanta ganó vs B. Múnich por 1 - 4 el miércoles 18 de marzo de 2026
- B. Múnich perdió vs Atalanta por 6 - 1 el martes 10 de marzo de 2026
Cómo llega PSG al partido contra Bayern Munich por la Champions League
PSG enfrentará a Bayern Munich después de haber ganado contra Bayern MÃºnich. A continuación, los últimos resultados de PSG antes de este partido:
- PSG ganó vs B. Múnich por 5 - 4 el martes 28 de abril de 2026
- PSG ganó vs Liverpool por 2 - 0 el martes 14 de abril de 2026
- PSG ganó vs Liverpool por 2 - 0 el miércoles 8 de abril de 2026
- PSG ganó vs Chelsea por 3 - 0 el martes 17 de marzo de 2026
- PSG ganó vs Chelsea por 5 - 2 el miércoles 11 de marzo de 2026
Alineación probable del Bayern y PSG
- Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.
- PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia