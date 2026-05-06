Conoce los horarios, canales de TV y streaming online para ver el partido Bayern vs. PSG EN VIVO este 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League.
Willian Pacho lidera al PSG en busca de la final y de un histórico duelo ecuatoriano ante Hincapié. Bayern y PSG definen la serie en Múnich después del 5-4 hoy, miércoles 6 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Allianz Arena. ¿Cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo? Te comparto por qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles pasan el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

El Bayern de Múnich y el PSG definen este miércoles una de las semifinales más atractivas de la UEFA Champions League, con el conjunto francés en ventaja tras imponerse 5-4 en el partido de ida disputado en París. El resultado dejó abierta la eliminatoria, después de que el Bayern llegara a estar tres goles abajo en la segunda mitad antes de reaccionar y recortar la diferencia para mantener vivas sus opciones de remontada.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League.
Dónde ver Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online

Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / RegiónCanales de TV (pago)Streaming / Online oficial
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ArgentinaFOX SportsDisney+ Premium
BrasilTNT Sports, Claro TVMax
MéxicoTNT SportsMax, Amazon Prime Video (según parrilla local)
Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)ESPNDisney+ Premium
Estados UnidosTUDN, Univision, CBS (según mercado)Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV
Puerto RicoTUDN, UnivisionParamount+, ViX, TUDN App
CanadáDAZNDAZN
EspañaMovistar Liga de Campeones, Movistar Plus+Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
PortugalEleven / Canal local de Champions (según operador)Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago)
Reino UnidoTNT Sports (ex BT Sport)Discovery+ / Max ligado a TNT Sports
IrlandaTNT SportsDiscovery+ / Max
AlemaniaDAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica)DAZN
FranciaCanal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos)Apps propias de Canal+ / beIN Sports
ItaliaSky Sport, Mediaset (si aplica en abierto)NOW, Mediaset Infinity

A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO por semifinal de la Champions League

Estos son los principales horarios por país para seguir el partido de semifinal entre Bayern Múnich-Paris Saint Germain EN VIVO este miércoles 6 de mayo desde el Allianz Arena.

  • México (CDMX): 13:00 horas | Fox One
  • Centroamérica: 13:00 horas | ESPN Disney+
  • Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN Univisión
  • Argentina: 16:00 horas | ESPN, Fox Sports Disney+
  • Colombia: 14:00 horas | ESPN Disney+
Bayern Munich vs PSG EN VIVO: horarios y canales TV para ver la semifinal vuelta de la Champions League desde el Allianz Arena.
Cómo llega Bayern Munich al partido contra PSG por la Champions League

Bayern Munich enfrentará a PSG después de haber perdido contra PSG. A continuación, los últimos resultados de Bayern Munich antes de este partido:

  • B. Múnich ganó vs PSG por 4 - 5 el martes 28 de abril de 2026
  • Real Madrid ganó vs B. Múnich por 3 - 4 el miércoles 15 de abril de 2026
  • B. Múnich perdió vs Real Madrid por 2 - 1 el martes 7 de abril de 2026
  • Atalanta ganó vs B. Múnich por 1 - 4 el miércoles 18 de marzo de 2026
  • B. Múnich perdió vs Atalanta por 6 - 1 el martes 10 de marzo de 2026

Cómo llega PSG al partido contra Bayern Munich por la Champions League

PSG enfrentará a Bayern Munich después de haber ganado contra Bayern MÃºnich. A continuación, los últimos resultados de PSG antes de este partido:

  • PSG ganó vs B. Múnich por 5 - 4 el martes 28 de abril de 2026
  • PSG ganó vs Liverpool por 2 - 0 el martes 14 de abril de 2026
  • PSG ganó vs Liverpool por 2 - 0 el miércoles 8 de abril de 2026
  • PSG ganó vs Chelsea por 3 - 0 el martes 17 de marzo de 2026
  • PSG ganó vs Chelsea por 5 - 2 el miércoles 11 de marzo de 2026

Alineación probable del Bayern y PSG

  • Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.
  • PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
