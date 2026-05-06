Luego del vibrante duelo en el Parque de los Príncipes, Bayern Múnich y París Saint-Germain vuelven a verse las caras en una semifinal que promete otro choque de alto voltaje en la UEFA Champions League 2025-26. Esta vez, el partido de vuelta se jugará este miércoles 6 de mayo, desde las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Si quieres saber dónde ver el Bayern Múnich vs. PSG en vivo, aquí te detallamos las señales disponibles según tu país, para que no te pierdas ningún momento del encuentro desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el compromiso podrá seguirse por streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará a cargo de FOX One y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —incluidos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el partido se verá por ESPN, ESPN 2 y Disney Plus. Además, FOX Sports tendrá una cobertura especial en Argentina.

En España, el duelo entre Bayern Múnich y PSG será transmitido en directo por Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 FOX One y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante TUDN y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y Amazon Prime Video también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

TUDN

ViX

Paramount+

DAZN

Amazon Prime Video

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 a través de la señal de ViX, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en vivo y online para el público puertorriqueño.

ViX

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Canadá?

En Canadá, el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de DAZN y Amazon Prime Video, servicios de streaming que emitirán el partido en exclusividad para el territorio canadiense.

DAZN

Amazon Prime Video

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en España?

En España, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde París.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Movistar Plus+

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en México?

En México, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por streaming en FOX One y Amazon Prime Video, plataformas que cuentan con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

TNT Sports

HBO Max

Amazon Prime Video

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, el Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el enfrentamiento entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 contará con una amplia oferta: se verá EN VIVO por TNT Sports y TNT Go, y además estará disponible en servicios de TV y streaming como Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus y Vivo Play, que distribuirán la señal oficial del encuentro.

TNT Sports

TNT Go

Zapping

Claro TV

Max

Sky Plus

Vivo Play

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión de pago y mediante Disney Plus Premium en streaming, que transmitirá el encuentro para suscriptores chilenos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, el duelo Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión y también estará disponible en la plataforma Disney Plus Premium para su transmisión online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Cuba?

En Cuba, el encuentro Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de la señal del canal Tele Rebelde, que emitirá el partido para todo el territorio nacional.

Tele Rebelde

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV por suscripción y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes opten por verlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Salvador?

En El Salvador, los aficionados podrán ver EN VIVO el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 a través de ESPN en televisión y Disney Plus Premium en streaming, que comparten la cobertura de la competencia en la región.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible mediante Disney Plus Premium para su visualización online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el encuentro Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO gracias a la señal de ESPN y a la plataforma Disney Plus Premium, que emitirá el partido para sus suscriptores en el país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO a través de ESPN en televisión y por Disney Plus Premium para quienes prefieran la opción de streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, el duelo Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO mediante la señal de ESPN en TV de pago y en la plataforma Disney Plus Premium en streaming, que cuentan con los derechos del torneo en este país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal en streaming para suscriptores paraguayos.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para el territorio peruano.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en televisión y podrá verse vía streaming en Disney Plus Premium, que cubre el encuentro para la región caribeña.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV de pago y a través de Disney Plus Premium en streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

ESPN

Disney Plus Premium

¿Qué canal transmiten Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el duelo Bayern Múnich vs. París Saint-Germain (PSG) por la Champions League 2026 se verá EN VIVO por ESPN en televisión y estará disponible vía streaming en Disney Plus Premium, plataforma que compartirá la cobertura con la cadena deportiva.

ESPN

Disney Plus Premium

¿A qué hora juega el Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal de la Champions League 2026?

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Guatemala: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Panamá: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Venezuela: 15:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Rep. Dominicana: 15:00

Bolivia: 15:00

Paraguay: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Reino Unido: 20:00

Alemania: 21:00

España: 21:00

Italia: 21:00

Francia: 21:00

Horarios en Estados Unidos

Estados Unidos (ET): 3 p.m. en Nueva York, Miami, Washington D. C.

Estados Unidos (CT): 2 p.m. en Chicago, Dallas, Houston

Estados Unidos (MT): 1 p.m. en Denver, Salt Lake City

Estados Unidos (PT): 12 p.m. en Los Ángeles, San Francisco, Seattle

Horario, TV y dónde ver en vivo el Bayern Múnich vs. PSG por Champions League 2025-26

Fecha : Miércoles 6 de mayo 2026

: Miércoles 6 de mayo 2026 Partido : Bayern Múnich vs. PSG, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26

: Bayern Múnich vs. PSG, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canales TV : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN

: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN Estadio: Allianz Arena de Múnich, Alemania

TL;DR del Bayern Múnich vs. PSG (vuelta semifinal Champions 2026)

Bayern Múnich recibe al PSG en el Allianz Arena para la vuelta de una semifinal de Champions cargada de morbo tras el 5-4 de la ida en París, con los alemanes obligados a remontar ante su gente y los parisinos defendiendo su ventaja en medio de bajas sensibles.

El PSG afronta el viaje a Alemania sin Achraf Hakimi, lateral clave que sufrió una lesión en la pierna derecha en los minutos finales de la ida y estará fuera varias semanas, por lo que Luis Enrique se ve forzado a ajustar su banda derecha.

Bayern llega también con ausencias importantes en todas las líneas, pero confía en su pegada en casa y en el ambiente del Allianz Arena para intentar dar vuelta al global y meterse en la final de Budapest.

La eliminatoria sigue siendo a ida y vuelta, decide el marcador global y, si hay empate tras los 90 minutos en Múnich, habrá prórroga y penales según el reglamento UEFA.

Por jerarquía de planteles, cantidad de estrellas y el reciente cruce de goles en París, se mantiene la etiqueta de “final anticipada” para una de las llaves más potentes de toda la Champions 2025-26.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Bayern Múnich vs. PSG (vuelta, 6 de mayo de 2026)

¿Qué partido se juega entre Bayern Múnich y PSG?

Se disputa el duelo de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, con el pase a la final de Budapest en juego tras el 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes.

¿Cuándo se juega el Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal de la Champions 2026?

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG se juega el miércoles 6 de mayo de 2026.

¿A qué hora es el Bayern Múnich vs. PSG?

El encuentro comienza a las 21:00 hora local en Múnich; esto equivale aproximadamente a las 16:00 en Argentina, 15:00 en la costa Este de Estados Unidos y 13:00 en Ciudad de México, siguiendo el horario habitual de la Champions para esta franja.

¿Dónde se juega el partido de vuelta Bayern vs. PSG?

La vuelta se disputa en el Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich en la ciudad de Múnich, Alemania.

¿Cuándo fue el partido de ida PSG vs. Bayern y cómo terminó?

El partido de ida se jugó el martes 28 de abril de 2026 en el Parque de los Príncipes y terminó con una victoria del PSG por 5-4, en un duelo cargado de goles y con un final dramático marcado por la lesión de Hakimi.

¿Qué canal transmite el Bayern Múnich vs. PSG?

En gran parte de Hispanoamérica, las semifinales de Champions se emiten por TNT Sports y HBO Max, respetando el paquete de derechos vigente en la región; en otros países europeos la transmisión corre a cargo de los operadores oficiales que poseen los derechos de la Champions en cada mercado.

¿Se puede ver Bayern vs. PSG online por streaming?

Sí, el partido se puede ver por streaming a través de HBO Max en los territorios donde la plataforma posee derechos de la Champions, además de las aplicaciones digitales asociadas a TNT Sports en países latinoamericanos seleccionados.

¿Qué se juega el PSG en esta semifinal de vuelta?

El PSG, vigente campeón de Europa, viaja a Múnich con una ventaja mínima tras el 5-4 de la ida y se juega el pase a una nueva final de Champions, con la presión añadida de sostener el resultado sin su lateral titular Achraf Hakimi.

¿Qué se juega Bayern Múnich en esta serie?

Bayern Múnich está obligado a remontar en casa el marcador global ante uno de los grandes favoritos al título, buscando volver a una final de Champions aprovechando su poderoso ataque y el empuje del Allianz Arena pese a sus bajas por lesión.

¿Cuántas veces PSG y Bayern han llegado a semifinales de Champions?

Bayern disputa su 14.ª semifinal de Champions desde 1992-93, lo que lo mantiene entre los clubes con más presencias históricas en esta instancia, mientras que PSG sigue consolidando una racha de presencias frecuentes en semifinales dentro de la última década.

¿Cómo llega el PSG al partido de vuelta?

PSG llega como campeón defensor y con la confianza del triunfo 5-4 en la ida, pero con el golpe de la lesión de Achraf Hakimi, que sufrió un problema en la pierna derecha en el minuto 89 y estará varias semanas fuera de las canchas.

¿Cómo llega Bayern Múnich a la vuelta en el Allianz Arena?

Bayern arriba con la necesidad de voltear la eliminatoria tras caer 5-4 en París y arrastra varias bajas, entre ellas Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Tom Bischof, Lennart Karl y el portero Sven Ulreich, todos fuera de combate por diferentes lesiones musculares.

¿Dónde será la final de la Champions League 2026 si PSG o Bayern avanzan?

La final de la Champions League 2025-26 está programada en la ciudad de Budapest, sede que espera al ganador de esta eliminatoria y del otro cruce de semifinales.

¿Cuál es el historial reciente entre PSG y Bayern en la Champions?

Además del 5-4 de la ida de estas semifinales, en la fase de liga de la Champions 2025-26 el Bayern ya había ganado 1-2 en París, y el conjunto alemán mantiene una ligera ventaja en el historial reciente del torneo frente al PSG.

¿Cuál es el formato de la semifinal Bayern vs. PSG?

La llave se disputa a ida y vuelta: se suma el marcador global de los dos partidos y, si tras los 90 minutos de la vuelta en Múnich hay empate en el global, se juega prórroga y, de persistir la igualdad, penales para definir al finalista.

¿Habrá público en el Allianz Arena?

Sí, el partido de vuelta se juega con público en las gradas, bajo la normativa local vigente en Alemania y las disposiciones de UEFA para partidos de la Champions League 2025-26.

¿Qué bajas o ausencias tiene el PSG para la vuelta en Múnich?

La baja más importante del PSG es Achraf Hakimi, quien sufrió una lesión en la pierna derecha en el partido de ida y estará fuera varias semanas, por lo que no podrá disputar el compromiso en el Allianz Arena.Además, el club ha informado que el portero Lucas Chevalier también estará ausente durante varias semanas por una lesión muscular, por lo que no entra en los planes inmediatos para esta semifinal.

¿Qué bajas o ausencias tiene el Bayern Múnich para el partido de vuelta?

Bayern Múnich afronta la semifinal con múltiples bajas: Serge Gnabry (problemas en el aductor), Raphaël Guerreiro (bíceps femoral), Tom Bischof (lesión en el gemelo), Lennart Karl (cuádriceps) y el portero Sven Ulreich (aductor) figuran entre las ausencias confirmadas.

¿Cómo podría reacomodar Luis Enrique el once del PSG sin Hakimi?

Ante la ausencia de Hakimi, Luis Enrique podría volver a utilizar a Warren Zaïre-Emery como opción para el carril derecho, una solución que ya empleó durante otra lesión del marroquí, o bien reconfigurar el mediocampo adelantando a Zaïre-Emery y dando entrada a Fabián Ruiz.

¿Por qué se sigue considerando una “final anticipada”?

Porque se enfrentan dos proyectos diseñados para ganar la Champions, con planteles llenos de internacionales, altos presupuestos y un historial reciente de cruces directos, a lo que se suma el guion espectacular del 5-4 en París que elevó todavía más la expectativa.

¿Qué necesita cada equipo para llegar a la final?

Bayern necesita ganar en el Allianz Arena por al menos un gol de diferencia para igualar el global y forzar prórroga, o por dos o más tantos para avanzar de forma directa, mientras que el PSG se clasificará si logra sostener su ventaja, empata o incluso pierde por un margen que no revierta el 5-4 de la ida.

París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich miden fuerzas por la ida de la semifinales de la UEFA Champions League 2026. El juego se llevará a cabo este martes 28 de abril, a partir de las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 p.m. ET / 12 p.m. PT; 16:00 de Buenos Aires), en el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. Sigue la transmisión oficial del partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO a través de ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, DAZN, Movistar Liga de Campeones, ViX, FOX Sports y TUDN USA. (VIDEO de X: @PSG_English)