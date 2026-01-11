Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bayern vs. Wolfsburgo EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: transmisión por Bundesliga con Luis Díaz
Bayern vs. Wolfsburgo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 16 de la Bundesliga. El equipo de Luis Díaz jugará con transmisión vía ESPN y Disney Plus. Revisa todos los detalles en la web de Depor.
Bayern vs. Wolfsburgo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 16 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales se puede ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol alemán se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comenzará el duelo? Este partido está pactado para el domingo 11 de enero desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se jugará en el Allianz Arena. Depor te presentó todos los detalles del partido.
Bayern vs. Wolfsburgo por Bundesliga. (Video: Bayern)