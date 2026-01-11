vs. Wolfsburgo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 16 de la . ¿En qué canales se puede ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol alemán se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comenzará el duelo? Este partido está pactado para el domingo 11 de enero desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se jugará en el Allianz Arena. Depor te presentó todos los detalles del partido.

Bayern vs. Wolfsburgo por Bundesliga. (Video: Bayern)
Bayern vs. Wolfsburgo por Bundesliga. (Video: Bayern)

TAGS RELACIONADOS