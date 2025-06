Benfica vs. Bayern Munich se enfrentan en el Bank of America Stadium (Charlotte, Estados Unidos), en el tercer partido de ambos en el Mundial de Clubes 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports, con disponibilidad en la parrilla de canales de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros, así como en Disney Plus. Además, podrá ser visto de manera gratuita por DAZN. Si estás en el Perú, podrás verlo por América TV y su plataforma América TvGo. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Si Benfica pierde y Boca se impone a Auckland City, su continuidad en el campeonato dependerá de la diferencia de gol. Como en el duelo entre sí empataron 2-2, es determinante la diferencia de goles en el que, en la previa, Benfica está +6 y el equipo de Miguel Ángel Russo, -1. Un aspecto que tienen a favor los europeos es el del Fair Play, penúltimo método de desempate.

Bayern ya está en octavos de final gracias a las dos victorias que lograron en el Mundial de Clubes. Con una igualdad o un triunfo se quedan con el primer puesto y su rival para el primer cruce de eliminación directa saldrá de Chelsea o Esperance Tunis. En caso de ser superados, serán segundos y chocarán contra Flamengo.

¿En qué canal ver Benfica vs. Bayern Munich en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido del Mundial de Clubes, por lo que el Benfica vs. Bayern Munich podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de DGO. En esta ocasión, también será visto por Disney Plus y América TvGo.

¿En qué canal ver Benfica vs. Bayern Munich en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Benfica vs. Bayern Munich, por el Mundial de Clubes 2025, se transmitirá a través de DAZN, señal disponible en todo el territorio estadounidense. En esta ocasión, también está disponible por TruTV y TBS.

¿En qué canal ver Benfica vs. Bayern Munich en España?

En España, el compromiso entre Benfica vs. Bayern Munich podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos del Mundial de Clubes. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Benfica vs. Bayern Munich en Internet?

Para ver la transmisión entre Benfica vs. Bayern Munich por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGo para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports. También se puede ver a través de la web de DAZN.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Bayern Munich en el Perú?

De acuerdo a la programación del Mundial de Clubes, el partido entre Benfica vs. Bayern Munich está pactado para disputarse este martes 24 de junio a partir de las 2:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fase de grupos de la competencia.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Bayern Munich en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Benfica vs. Bayern Munich es a las 3:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Bayern Munich en España?

En España, Benfica vs. Bayern Munich, por la tercera fecha de la fase de grupos, está pactado para iniciar a las 9:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Bayern Munich en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Benfica vs. Bayern Munich está programado para las 4:00 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

