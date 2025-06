Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Benfica vs Bayern Múnich, correspondiente a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Mundial de Clubes FIFA que se disputará este martes 24 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Pronósticos: Benfica vs Bayern Múnich

Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Bayern Múnich – Más de 0.5 goles en la Primera Mitad – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Más de 9.5 córners – 2.80 vía Stake

Análisis de apuestas: Benfica vs Bayern Múnich

Benfica y Bayern Múnich se medirán en un atractivo duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial de Clubes. Los bávaros quieren cerrar de manera perfecta la fase de grupos, mientras que sus rivales necesitan sumar para clasificar a octavos en la segunda casilla.

Los lusos necesitan sumar para escribir su nombre en octavos de final. Las Águilas igualaron con Boca Juniors (2-2) en su debut y golearon al débil Auckland City (6-0) en la fecha anterior. Se encuentran en la segunda posición con cuatro unidades.

Por su parte, los campeones de la Bundesliga ya están clasificados tras su victorias ante Auckland City (10-0) y Boca Juniors (2-1). Se ubican en la primera casilla con seis puntos, por lo que intentarán terminar esta primera fase de manera perfecta.

Cabe mencionar que Boca Juniors necesita que en este partido el Bayern se quede con la victoria para clasificar a octavos, aunque también deben marcarle más de seis goles al equipo de Nueva Zelanda.

Otro aspecto a considerar es que estos clubes se enfrentaron en la pasada Champions League en un duelo que terminó a favor de los alemanes por la mínima diferencia (1-0). Todo apunta a un duelo parejo y muy luchado, aunque el cuadro dirigido por Vincent Kompany es claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por las características de estos equipos y todo lo que está en juego es muy probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco duelos más recientes del Bayern, donde se incluyen sus dos presentaciones en el torneo.

Asimismo, en los dos partidos del Benfica en el Mundial de Clubes se anotaron más de 2.5 goles.

Apuesta 1: Benfica vs Bayern Múnich: Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Gol en el 1T

Ante el poderío ofensivo del Bayern, y sus últimos resultados, no extrañaría que anoten al menos un gol en el primer tiempo. Esto se dio en las anteriores cuatro presentaciones de los dirigidos por Kompany.

Igualmente, en la primera fecha Benfica recibió dos goles en el primer tiempo ante Boca Juniors (2-2).

Apuesta 2: Benfica vs Bayern Múnich: Bayern Múnich – Más de 0.5 goles en la Primera Mitad – 1.85 vía Stake

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y la necesidad del Benfica, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se vio en uno de los dos partidos disputados tanto por los bávaros, como por el cuadro portugués.

Apuesta 3: Benfica vs Bayern Múnich: Más de 9.5 córners – 2.80 vía Betano

Cuotas: Benfica vs Bayern Múnich

Resultado Cuotas Benfica 4.50 Empate 3.10 Bayern Múnich 1.95

Benfica vs Bayern Múnich: Enfrentamientos directos

Estos clubes se enfrentaron en 13 ocasiones. El balance es de 10 victorias para el Bayern Múnich y dos empates. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: