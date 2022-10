Karim Benzema se ha consagrado este lunes como el mejor jugador del mundo. Después de tantos años al margen de las grandes premiaciones y siempre mirando de reojo los galardones de sus compañeros, por fin el delantero galo se ha adjudicado el premio más popular que puede recibir un futbolista: el Balón de Oro. Y si bien ya se ‘cocinaba’ su elección como ganador, la emoción pudo más y estando en el estrado llamó a su mamá para que lo acompañe en uno de los momentos más importantes de su vida.

Después de ofrecer unas palabras para el público, el ‘Gato’ avisó a su progenitora para que se le acerque y puedan celebrar juntos. De inmediato Wahida Djebbara dejó sus cosas en las butacas y acudió al llamado de su hijo.

“Es el Balón de Oro del pueblo”, dijo visiblemente emocionado el delantero del Real Madrid tras recibir el premio de manos de Ronaldo. El galo se dio tiempo para agradecer a sus compañeros, al entrenador Carlo Ancelotti y en especial al presidente, Florentino Pérez, de quien dijo es “uno más de la familia”.

”Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el francés.

En otro momento, aseguró estar “muy feliz de que esté Ronaldo. Es mi ídolo. No hay otro delantero como él. Lo que hizo en el campo es imposible de hacerlo otra vez. Estaba a un nivel al que es imposible de llegar, como Zizou. Es el Fenómeno de todos los delanteros”.

La madre de Karim Benzema también tuvo tiempo para dirigirse al público, agradeciendo toda las muestras de afecto y asegurando sentirse muy feliz por este logro: “Estoy muy orgullosa de mi hijo. Siempre he creído en él, claro que sí”, sentenció.

