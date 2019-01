Boateng al Barcelona y los traspasos más insólitos e inesperados del mercado de fichajes [FOTOS]

Nadie lo tenía. La sorpresa del lunes la dio el Barcelona con su nuevo fichaje, nada menos que el ghanés Kevin Prince Boateng , quien llega al Camp Nou cedido por el resto de la temporada, con una opción de compra de ocho millones de euros. El delantero llega para cubrir el hueco dejado por la salida de Munir El-Haddadi al Sevilla y servir de recambio a Luis Suárez.



Boateng cumple con las condiciones deseadas por el técnico Ernesto Valverde, que quería un '9' "que no tenga un proceso de adaptación, sino que ya conozca de qué va esto y que pueda jugar inmediatamente".



Sin embargo, su fichaje no deja de llamar la atención de la prensa internacional y los hinchas. No solo porque Kevin Prince ha confesado en anteriores oportunidades su preferencia por el Real Madrid, sino porque se trata de un futbolista que, para muchos, ya había salido del radar de los clubes top de Europa.

Pero así como el delantero de 31 años, otras figuras del balompié mundial también sorprendieron en su momento por sus inesperados traspasos, y los repasamos a continuación.