Universitario de Deportes tuvo un inicio algo irregular en el Torneo Clausura. Si bien ganó sus dos partidos en el Estadio Monumental -frente a Mannucci y Alianza Lima-, de visita no ha sacado los resultados que esperaba y ha perdido puntos que le costaron no estar en el primer lugar del campeonato. Es decir, el equipo de Fabián Bustos mostró contundencia y eficacia jugando como local, pero no trasladó ese perfil fuera de casa. Sobre todo en este segundo semestre del año. Ahora, más allá de que recién van cuatro fechas, los merengues necesitan ajustar más de un detalle si quieren obtener triunfos fuera de casa para seguir peleando en lo más alto de la tabla.

El empate frente a Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, por la segunda fecha, dejó varias dudas alrededor del equipo merengue, pero la derrota frente a Melgar -el último miércoles en Arequipa- mostró con mayor nitidez el problema que vienen teniendo -tanto en defensa como en definición- y que podría costarle el campeonato. El equipo de Fabián Bustos tiene como principal objetivo quedarse con el Clausura para proclamarse bicampeón sin necesidad de jugar los play-offs y para ello necesita sostener la regularidad que pudo conseguir en el Apertura.

Universitario y Melgar se enfrentaron por la fecha 4 del Torneo Clausura. (Foto: Leonardo Cuito/@photo.gec).

¿Cómo le fue a Universitario de visita este 2024?

En la primera parte del año, Universitario de Deportes jugó nueve partidos fuera de casa en Liga 1, obteniendo cuatro triunfos, la misma cantidad de empates y una sola derrota (ante ADT en Tarma); no obstante, en el Clausura no empezó de la mejor manera cuando salió del Estadio Monumental, ya que empató ate Atlético Grau y perdió contra Melgar. Mientras que en la Copa Libertadores tampoco tuvo fortuna cuando le tocó visitar a sus rivales porque cayó en dos ocasiones y solo cosechó un empate.

Competición Partidos Triunfos Empates Derrotas Torneo Apertura 9 4 4 1 Torneo Clausura 2 0 1 1 Total en Liga 1 2024 11 4 5 2

Voces opinan sobre el tema

Vicente Cisneros, periodista de GOLPERU, comentó a Depor que la estrategia que presenta Universitario de Deportes fuera de casa no le está funcionando y necesita mejorar en la definición. “El problema de sumar en altura y en general en provincias lo sufre desde el año pasado. Suele ser un equipo ofensivo fuera de Lima, pero que no presiona la salida del rival y le cuesta achicar los espacios sin balón. En ataque es menos efectivo que en el Monumental, por eso le cuesta ganar fuera de Lima”, dijo.

Por otro lado, Ricardo Montoya, de L1 MAX, también coincidió en que el problema radica en que no termina bien sus jugadas en ataque. “La ‘U’ en casa se potencia con su gente y en su estadio, pero creo que es muy competitivo fuera de casa también. No es que sea uno de local u otro de visita, sino que también los rivales juegan. El mismo (Jean Pierre) Archimbaud dijo que el partido (del miércoles ante Melgar) fue parejo, así lo sintió él. La ‘U’ tuvo sus chances y lo pudo haber ganado, así como también lo pudo haber ganado en Piura quizá. El asunto está en que no finiquita las que genera, pero yo no creo que sean dos equipos distintos. Evidentemente en casa tiene el plus. Le puede costar (el Clausura) si no logra llevar al resultado el juego. No creo de momento que haya un problema grave”, explicó.

Mientras que el periodista Carlos Univazo señaló que “desde los tiempos de (Jorge) Fossati ya le costaba ganar de visita en provincia y no son muchos los partidos que ha ganado fuera de casa. Podría explicarlo quizá desde la estrategia de la ‘U’ que es básicamente tratar de ganar todos los partidos de local, que es lo que consigue hasta ahora. En la medida que suceda esto, necesita menos puntos que los demás para ganar el torneo semestral. Tiene una regularidad en casa que no tiene ningún otro. Para ellos no es un tema que los preocupe”.

Además, el panelista de A Presión indicó que los demás candidatos también han perdido en este inicio del Clausura y aún es prematuro dar un pronóstico. “En general, la ‘U’ concentra todas sus energías para ganar todos los partidos de local y si consigue algunos puntos es suficiente. Siempre que un equipo gana el primer torneo se relaja en el segundo, suele pasar. Hace mucho que un equipo no gana los dos torneos. Puede tener problemas pero no lo veo difícil, ya que los cuatro favoritos han perdido un partido. Están ahí. Lo que define esto es la campaña de local”.

Con 7 puntos, la 'U' está en el quinto lugar del Torneo Clausura | Foto: Club Universitario de Deportes





