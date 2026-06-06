Este sábado 6 de junio desde las 3:00 p.m. (horario en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en Estados Unidos. ¿Cómo ver este ? La transmisión estará a cargo de Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV para todo el territorio boliviano, y el público extranjero que pueda seguir estos canales. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

El amistoso entre Bolivia vs. Escocia será transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
El amistoso entre Bolivia vs. Escocia será transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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