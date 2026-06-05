Bolivia vs. Escocia jugarán este sábado 6 de junio, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio de Nueva Jersey (o Sports Illustrated Stadium, Harrison), Estados Unidos, donde los dirigidos por Óscar Villegas inician un nuevo proceso de cara al próximo Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.
Como se recuerda, el combinado nacional verde disputó el último repechaje mundialista y, luego de dejar en el camino a Surinám, cayó ante Irak y se quedó a solo un partido de meterse a la fase de grupos del Mundial 2026.
En Bolivia ya le dieron vuelta a la página de la eliminación y ya se enfocan en lo que se viene, por lo que programaron un partido de preparación ante Escocia, selección que sí estará en la competición más importante de este deporte, por lo que será bastante exigente y permitirá sacar nuevas conclusiones.
Centrándonos en el rival de turno de ‘La Verde’, llega entonado, luego de imponerse con autoridad en su último amistoso ante Curazao por 4-1 con doblete de Lawrence y otros tantos de Findlay Curtis y Ryan Christie. Antes, perdieron por la mínima ante Costa de Marfil.
Escocia integra el Grupo C del Mundial 2026 y comparte la serie con Brasil, Marruecos y Haití. Existe mucha confianza de que puedan superar esta ronda.
Convocados de Bolivia para la fecha FIFA
Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).
Defensores: Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos-BRA), Luis Haquín (Al-Tai-ARA), Efraín Morales (CF Montréal-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR) y Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).
Mediocampistas: Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca B-ESP), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR) y Moisés Villarroel (Blooming).
Delanteros: Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora), Guilmar Centella (Blooming), Nabil Nacif (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR) y Daniel Ribera (Talleres de Córdoba-ARG).
Canales de TV para ver Bolivia vs. Escocia
- Sudamérica (mayoría de países): DSports
- Bolivia: Unitel, BTV y Entel TV
- Colombia: Win Sports
- México: TUDN y ViX Premium
- Estados Unidos: Telemundo Deportes
- Centroamérica: Tigo Sports
- España: DAZN
Horarios del partido Bolivia vs. Escocia en el mundo
Revisa a qué hora se juega este decisivo partido según tu ubicación:
- Bolivia: 4:00 p.m.
- Perú: 3:00 p.m.
- México: 2:00 p.m.
- Colombia: 3:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m. (miércoles)
- Argentina: 5:00 p.m. (miércoles)
- Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
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