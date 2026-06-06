se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? televisará este partido por señal abierta, así como las alternativas en Bolivia TV (BTV) y Entel TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 6 de junio desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, una hora más en Bolivia, y dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay).

Bolivia vs. Escocia se enfrentan en un amistoso que será transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
Bolivia vs. Escocia se enfrentan en un amistoso que será transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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