Bolivia vs Estados Unidos chocan este lunes en el Talen Energy Stadium de Pensilvania por amistoso internacional de fecha FIFA que será transmitido vía Univisión Deportes y Bolivia TV desde las 5:30 pm. (hora peruana). Ambos equipos no estará en el Mundial Rusia 2018, pero buscan llegar a punto para la Copa América del año próximo. Sigue aquí todas las incidencias.



Para el amistoso contra Estados Unidos , el venezolano convocó a 24 futbolistas, incluidos cinco que militan en clubes del exterior y los restantes provenientes en su mayoría de equipos locales que ya no tienen oportunidad de disputar el título del torneo Apertura.



País Hora Perú 17:30 Ecuador 17:30 Bolivia 17:30 Nueva York 18:30 California 15:30

A los entrenamientos, que comenzaron en La Paz el fin de semana, se integraron durante esta jornada el portero Guillermo Viscarra, del Hapoel Ra'anana israelí, y Rodrigo Vargas Castillo, del Karpaty FC ucraniano.



En declaraciones a los medios, Viscarra destacó su predisposición para captar la idea que el seleccionador de Bolivia tiene para el equipo y tomar este nuevo proceso con "responsabilidad".



Además de Raldes, también fue llamado a último momento el centrocampista Fernando Saucedo, del Wilstermann.



Bolivia afrontará, además, otros partidos amistosos ante Corea del Sur el próximo 7 de junio y contra Serbia dos días después, ambos en Innsbruck (Austria).