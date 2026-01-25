Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bolivia vs. México EN VIVO vía Unitel y FBF Play: transmisión por internet gratis
Con la transmisión de Unitel, Bolivia vs. México se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS este domingo 25 de enero por un amistoso internacional. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Bolivia) y, según el horario de países como Bolivia y Venezuela, comenzará a las 3:30 p.m., con dos horas menos en México y una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador. En suelo mexicano se verá por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV! Este duelo servirá de preparación para ambos seleccionados: mientras que la ‘Tri’ se prepara para ser anfitrión en la Copa del Mundo de este año, la ‘Verde’ chocará con Surinam por el repechaje intercontinental en marzo.
Bolivia vs. México se enfrentan en amistoso. (Video: Selección Nacional de México) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.