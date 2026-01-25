Bolivia vs. México se enfrentan por amistoso internacional. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Con la transmisión de Unitel, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS este domingo 25 de enero por un . El compromiso tendrá lugar en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Bolivia) y, según el horario de países como Bolivia y Venezuela, comenzará a las 3:30 p.m., con dos horas menos en México y una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador. En suelo mexicano se verá por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV! Este duelo servirá de preparación para ambos seleccionados: mientras que la ‘Tri’ se prepara para ser anfitrión en la Copa del Mundo de este año, la ‘Verde’ chocará con Surinam por el repechaje intercontinental en marzo.

Bolivia vs. México se enfrentan en amistoso. (Video: Selección Nacional de México)
