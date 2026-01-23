La selecciones de Bolivia y México disputarán este fin de semana un encuentro amistoso, que servirá de preparación para ambos combinados nacionales, que jugaron a mitad de semana. Pese a no contar con sus principales figuras, por no tratarse de una Fecha FIFA programada, los entrenadores aprovechan para darle rodaje a otros elementos.

Los altiplánicos serán locales en esta ocasión y llegan tras igualar 1-1 ante Panamá en El Alto el último fin de semana. En tanto, los aztecas vencieron el miércoles de manera agónica 1-0 al mismo seleccionado canalero, con un autogol.

Este resultado, pese a ser triunfo, ha generado una serie de críticas por parte de la afición mexicana contra el entrenador Javier Aguirre y sus dirigidos. A pocos meses para el torneo de selecciones más importante de todos, no logra el funcionamiento deseado, aunque el sorteo en cierta medida no fue del todo negativo.

Este fue el equipo mexicano que jugó ante Panamá. (Foto: Getty)

México integra el Grupo A del Mundial junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y otra por definirse en el repechaje, En tanto, Panamá está en el Grupo L y se medirá ante Inglaterra, Ghana y Croacia.

Por su parte, Bolivia se encuentra en las últimas semanas de preparación para su esperado partido del 26 de marzo ante la selección de Surinam. El ganador de este encuentro, jugará días más ante Irak.

Bolivia vs. México: horarios del partido

El partido entre Bolivia vs. México está programado para este domingo 25 de enero desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a las 1:30 p.m.; y en España a las 8:30 p.m..

Bolivia vs. México: canales de TV

El encuentro entre México vs. Panamá se disputará en Estadio Ramón ‘Tauhichi’ Aguilera, ubicado en la ciudad de Santa Cruz. Desde México, el choque se transmitirá a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium, mientras que en Bolivia por Unitel. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

