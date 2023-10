Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 continúan este martes 17 de octubre. Las diez selecciones de la región buscarán sumar tres puntos en esta jornada, que les permita estar más cerca del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 (clasifican seis de forma directa y una va al repechaje). Para esta fecha 4, la Selección Peruana recibirá a su similar de Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, un reto complicado que espera superar, para así sumar su primera victoria. Conoce aquí cómo se jugará este día.

El primer partido a jugarse será el de Venezuela vs. Chile. La ‘Vinotinto’ demostró que no se amilana ante cualquier rival y logró sacar un punto de su último compromiso ante la ‘Canarinha’ en su territorio. Por su parte, la ‘Roja’ llega con la motivación a tope, luego de ganar por 2-0 a la ‘bicolor’ en el Monumental de Colo Colo y así escalar hasta la quinta posición en la tabla.

A las 5:30 p.m. está previsto el duelo de Paraguay vs. Bolivia. Si bien el cuadro ‘guaraní' no cerro el duelo ante los ‘albicelestes’ como esperaban, por lo que aprovecharán que estarán en casa, para sacar los tres puntos. En tanto, Bolivia no ha logrado sumar punto alguno, perdiendo en todos su compromisos hasta la fecha, un reto que esperar superar este martes.

Ecuador recibirá a Colombia esta noche. La ‘Tri’ acumula dos triunfos, incluyendo el último que tuvo ante la ‘Verde’, pero por una sanción impuesta por FIFA, solo lleva tres puntos en la tabla. Pese a ello, se perfila como uno de los candidatos a clasificar, aunque para el choque ante los ‘cafeteros’ pueda que tenga ciertas dificultades, ya que -hasta el momento- los colombianos están entre los 3 primeros de la tabla.

Para las 7:00 p.m. Uruguay chocará ante Brasil en el estadio Centenario en un duelo de pronóstico reservado. El elenco ‘charrúa’ llega de empatar 2-2 frente a Colombia, en un partido complicado y con buen despliegue de ambos equipos. En el caso de la ‘Verdeamarela’, sufrió un duro golpe al empatar 1-1 ante Venezuela en Caracas.

La jornada finalizará con el partido de Perú vs. Argentina, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. La ‘bicolor’ requiere de un triunfo, luego de un empate y dos derrotas en lo que va de las Eliminatorias. Por su parte, la ‘Albiceleste’ está decidida a continuar invicta en este certamen, por lo que pelearán por quedarse con los tres puntos en Lima.

Partidos de la fecha 3 de Eliminatorias 2026

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 16/10 4:00 p.m. Venezuela vs. Chile Monumental de Maturín 16/10 5:30 p.m. Paraguay vs. Bolivia Defensores del Chaco 16/10 6:30 p.m. Ecuador vs. Colombia Rodrigo Paz Delgado 16/10 7:00 p.m. Uruguay vs. Brasil Centenario 16/10 9:00 p.m. Perú vs. Argentina Nacional de Lima

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 3 3 0 0 5 0 5 9 2 Brasil 3 2 1 0 7 2 5 7 3 Colombia 3 1 2 0 3 2 1 5 4 Uruguay 3 1 1 1 6 5 1 4 5 Chile 3 1 1 1 3 3 0 4 6 Venezuela 3 1 1 1 2 2 0 4 7 Ecuador 3 2 0 1 4 3 1 3 8 Paraguay 3 0 1 2 0 2 -2 1 9 Perú 3 0 1 2 0 3 -3 1 10 Bolivia 3 0 0 3 2 10 -8 0





