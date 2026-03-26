La ilusión mundialista de todo un país viaja a Monterrey: este jueves 26 de marzo de 2026, la selección de Bolivia enfrenta a Surinam en las semifinales del Repechaje Intercontinental de la FIFA rumbo al Mundial 2026 , en el imponente Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”. El duelo, correspondiente a la llave B del repechaje, a partir de las 18:00 horas ET / 15:00 horas PT. Conoce los horarios, canales de TV y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Bajo la conducción del seleccionador Óscar Villegas, Bolivia afronta el repechaje mundialista con una nómina que combina la jerarquía de referentes históricos como el guardameta Carlos Lampe con el impulso de una nueva generación de futbolistas que militan en ligas competitivas del exterior, en un contexto donde el propio técnico ha destacado la necesidad de afinar el último tercio de la cancha para aprovechar al máximo el potencial ofensivo del plantel.

Al frente estará Surinam, dirigida por el neerlandés Henk ten Cate, una selección que se ha fortalecido a partir de los recientes cambios en las normas de elegibilidad y que hoy se presenta como un rival de alto riesgo gracias a una base de jugadores de raíces surinamesas formados en Europa, varios de ellos activos en ligas de primer nivel como Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia y otras competiciones del máximo nivel continental.

El partido Bolivia - Surinam promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

Qué canal TV transmite el partido de repechaje entre Bolivia - Surinam

Estos son los canales de TV que pasan el partido de repechaje entre Bolivia vs. Surinam EN VIVO este jueves 26 de marzo desde el Estadio BBVA de Monterrey.

País / Región Canales / Plataformas Estados Unidos Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL Argentina DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia DIRECTV Sports Colombia, DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO Perú DIRECTV Sports Perú, DGO Chile DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO Puerto Rico Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia - Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 11:00 pm

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Alineaciones posibles de Bolivia y Surinam

Selección de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Selección de Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.