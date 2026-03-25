MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 25 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO DE AIZAR RALDES PARA AFP
MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 25 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO DE AIZAR RALDES PARA AFP

Bolivia inicia este jueves 26 de marzo su camino en el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, cuando se mida a Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey. El duelo de semifinal de la Llave 2 está programado para las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (18:00 en La Paz; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT). Si La Verde logra la clasificación, jugará el 31 de marzo la final por el boleto mundialista frente a Irak, selección que espera directamente en esa instancia gracias a su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 contra el 76 de los bolivianos). El ganador se sumará al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega.

¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver en vivo y en directo el partido Bolivia vs. Surinam? Aquí encontrarás todas las opciones de TV abierta, cable y streaming dentro del país, además de las señales internacionales para quienes viven en el extranjero. También te detallamos las plataformas que cuentan con los derechos oficiales para televisar este encuentro clave en la historia reciente del fútbol boliviano.

En territorio boliviano, la transmisión del Bolivia vs. Surinam estará a cargo de Bolivia TV, que emitirá gratis por señal abierta el duelo de La Verde. Además, se podrá seguir por cable y streaming a través de TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV, ofreciendo distintas alternativas para no perderse ningún detalle del repechaje.

Si estás en Estados Unidos, podrás ver el Bolivia vs. Surinam en Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora. Por su parte, los bolivianos que residen en España tendrán disponible la transmisión en vivo del partido a través de DAZN Spain.

En Sudamérica, la señal internacional estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DIRECTV Go (DGO), que emitirán el Bolivia–Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En México y el resto de países de Centroamérica, el encuentro se verá por TUDN y ViX Plus, tanto en televisión como vía streaming, para asegurar cobertura en toda la región.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Bolivia18:00Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves
Surinam19:00STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports
Estados Unidos6 p.m. ET / 3 p.m. PTFanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
España23:00DAZN Spain
México16:00TUDN y ViX Plus
Costa Rica16:00TUDN y ViX Plus
El Salvador16:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua16:00TUDN y ViX Plus
Honduras16:00TUDN y ViX Plus
Guatemala16:00TUDN y ViX Plus
Perú17:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador17:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia17:00DIRECTV Sports y DGO
Panamá17:00TUDN y ViX Plus
Venezuela18:00DIRECTV Sports y DGO
Puerto Rico18:00DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz
Rep. Dominicana18:00TUDN y ViX Plus
Cuba18:00FIFA+
Argentina19:00DIRECTV Sports y DGO
Chile19:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay19:00DIRECTV Sports y DGO
Brasil19:00SporTV y CazéTV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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