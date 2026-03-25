Bolivia inicia este jueves 26 de marzo su camino en el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, cuando se mida a Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey. El duelo de semifinal de la Llave 2 está programado para las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (18:00 en La Paz; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) . Si La Verde logra la clasificación, jugará el 31 de marzo la final por el boleto mundialista frente a Irak, selección que espera directamente en esa instancia gracias a su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 contra el 76 de los bolivianos). El ganador se sumará al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega.

¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver en vivo y en directo el partido Bolivia vs. Surinam? Aquí encontrarás todas las opciones de TV abierta, cable y streaming dentro del país, además de las señales internacionales para quienes viven en el extranjero. También te detallamos las plataformas que cuentan con los derechos oficiales para televisar este encuentro clave en la historia reciente del fútbol boliviano.

En territorio boliviano, la transmisión del Bolivia vs. Surinam estará a cargo de Bolivia TV, que emitirá gratis por señal abierta el duelo de La Verde. Además, se podrá seguir por cable y streaming a través de TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV, ofreciendo distintas alternativas para no perderse ningún detalle del repechaje.

Si estás en Estados Unidos, podrás ver el Bolivia vs. Surinam en Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora. Por su parte, los bolivianos que residen en España tendrán disponible la transmisión en vivo del partido a través de DAZN Spain.

En Sudamérica, la señal internacional estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DIRECTV Go (DGO), que emitirán el Bolivia–Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En México y el resto de países de Centroamérica, el encuentro se verá por TUDN y ViX Plus, tanto en televisión como vía streaming, para asegurar cobertura en toda la región.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Bolivia 18:00 Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves Surinam 19:00 STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora España 23:00 DAZN Spain México 16:00 TUDN y ViX Plus Costa Rica 16:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 16:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 16:00 TUDN y ViX Plus Honduras 16:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 16:00 TUDN y ViX Plus Perú 17:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 17:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 17:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 17:00 TUDN y ViX Plus Venezuela 18:00 DIRECTV Sports y DGO Puerto Rico 18:00 DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz Rep. Dominicana 18:00 TUDN y ViX Plus Cuba 18:00 FIFA+ Argentina 19:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 19:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 19:00 DIRECTV Sports y DGO Brasil 19:00 SporTV y CazéTV