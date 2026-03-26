vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al en busca de un cupo para el . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En Bolivia se verá por las señales de FútbolCanal, Entel TV Smart (Entel TV) y Bolivia TV (BTV). ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 26 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora en Perú, con una hora más en Bolivia).

Bolivia vs. Surinam desde México. (Video: FBF)
Bolivia vs. Surinam desde México. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS