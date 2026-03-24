En el Estadio BBVA (Monterrey, México), Bolivia vs. Surinam se verán las caras en una de las llaves del repechaje intercontinental, con miras a conocer a uno de los clasificados al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles de este duelo clave de la ‘Verde’, donde se conocerá al rival de Irak por un cupo a la justa mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El sistema implementado por la FIFA establece un minitorneo en el que seis selecciones compiten por dos cupos al Mundial. Bolivia y Surinam se enfrentan en una semifinal, y el ganador avanzará a una final frente a Irak por el boleto definitivo a la Copa del Mundo.

La ‘Verde’ llega a esta instancia tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando así su presencia en el repechaje. El equipo dirigido por Óscar Villegas vive la ilusión de regresar a un Mundial después de 32 años. Eso sí, tendrá que demostrar que puede dar la talla fuera de El Alto, su fortín a lo largo del último proceso clasificatorio.

A lo largo de las Eliminatorias 2026, Bolivia logró resultados clave, incluyendo una victoria resonante ante Brasil que le permitió mantenerse en carrera. Ese tipo de actuaciones han fortalecido la confianza de un grupo que ahora afronta su mayor desafío fuera de casa y sin su tradicional ventaja de la altura.

Un dato que no se puede soslayar es que en los amistosos recientes, Bolivia no se ha mostrado tan sólida: registra solo dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Eso sí, su último choque de preparación fue frente a Trinidad y Tobago, despidiéndose de su gente con una victoria por 3-0 en Santa Cruz. ¿Esto le alcanzará a Villegas para soñar con el Mundial?

Guillermo Viscarra se perfila como el portero titular frente a Surinam. (Foto: FBF)

Del otro lado estará Surinam, una selección que ha evolucionado en los últimos años dentro del ámbito de la CONCACAF. Surinam llega a esta instancia tras una campaña competitiva que le permitió acceder al repechaje y cuenta con futbolistas que militan en ligas europeas, lo que eleva su nivel técnico y físico.

En el escalafón FIFA, Bolivia aparece mejor posicionada —alrededor del puesto 76— frente a Surinam, que se ubica más allá del lugar 120. Sin embargo, en este tipo de definiciones a partido único, las distancias estadísticas suelen diluirse ante la presión y la intensidad del momento.

Aunque no existe una larga historia de enfrentamientos entre ambos seleccionados, el contexto actual los pone frente a frente en el duelo más importante de sus trayectorias recientes. Para Surinam, representa una oportunidad histórica de acercarse por primera vez a un Mundial; para Bolivia, la posibilidad de romper una larga ausencia.

Bolivia intentará imponer intensidad y verticalidad, buscando aprovechar su capacidad de transición ofensiva, mientras que Surinam apostará por el orden defensivo y la potencia física de sus jugadores. La eficacia en las áreas y el control emocional serán determinantes en un partido que puede extenderse a tiempo extra o penales en caso de empate.

Surinam quiere dar la sorpresa eliminando a Bolivia para meterse a la final del repechaje frente a Irak. (Foto: Surinam)

Bolivia vs. Surinam: horarios del partido

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Surinam se disputará este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a las 5:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Surinam?

Este amistoso entre Bolivia vs. Surinam será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Bolivia?

El partido entre Bolivia vs. Surinam será transmitido en Bolivia por Entel TV Smart, FútbolCanal y Bolivia TV (BTV), mientras que para los que tengan DIRECTV, podrán verlo por DSports; del mismo modo para los que accedan al servicio digital de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam en Argentina?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Surinam para todo el territorio argentino, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam en Perú?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Surinam será transmitido en el Perú por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam en Ecuador?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Surinam para todo el territorio colombiano, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam en Paraguay?

El encuentro por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Surinam será transmitido en el Paraguay por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en Chile?

DSports transmitirá el partido entre Bolivia vs. Surinam para todo el territorio chileno, al que se podrá acceder por el paquete de pago de DIRECTV, además de DGO.

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam en Colombia?

El Bolivia vs. Surinam, que se jugará en México, será transmitido en el Colombia por DSports: los usuarios deberán contar con el servicio de DIRECTV o, en su defecto, de DGO.

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