Bolivia vs. Trinidad y Tobago se enfrentarán en un amistoso internacional. (Foto: FBF)
Bolivia vs. Trinidad y Tobago se enfrentarán en un amistoso internacional. (Foto: FBF)

se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo previo al repechaje por un cupo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Unitel es el único canal que cuenta con los derechos para transmitir de manera exclusiva este encuentro en todo el territorio boliviano, además de las opción digital en FBF Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 15 de marzo las 4:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú).

Bolivia vs. Trinidad y Tobago se enfrentan previo al repechaje intercontinental. (Video: FBF)
Bolivia vs. Trinidad y Tobago se enfrentan previo al repechaje intercontinental. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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