Bolivia vs. Trinidad y Tobago se enfrentan en un nuevo amistoso internacional, este domingo 15 de marzo en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera (Santa Cruz, Bolivia). ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Santa Cruz se prepara para despedir la Selección de Bolivia antes de una cita histórica. Este domingo 15 de marzo, la ‘Verde’ recibirá a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional que servirá como último ensayo antes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El encuentro marcará el último contacto del equipo con su afición antes de viajar al torneo clasificatorio en México.

Más que un simple amistoso, el duelo tiene un carácter preparatorio clave para el conjunto dirigido por Óscar Villegas. Bolivia utilizará este encuentro para afinar detalles de funcionamiento colectivo y ritmo competitivo antes de disputar el repechaje que podría devolverla a una Copa del Mundo después de más de tres décadas de ausencia.

El repechaje intercontinental representa una oportunidad histórica para la ‘Verde’. El equipo boliviano enfrentará primero a Surinam en Monterrey y, en caso de avanzar, disputará una final decisiva ante Irak por un cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ese contexto explica por qué el amistoso frente a Trinidad y Tobago es considerado un ensayo fundamental para medir el estado del plantel.

Los convocados de Bolivia para el repechaje intercontinental. (Imagen: FBF)

En la lista presentada por Villegas destacan futbolistas como Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil y el arquero Guillermo Viscarra, quienes se perfilan como piezas centrales del equipo. La convocatoria también llamó la atención por la ausencia del histórico delantero Marcelo Moreno Martins, quien no fue incluido por falta de ritmo competitivo.

Dentro del grupo boliviano, el discurso es claro: el amistoso debe servir para ajustar detalles antes de la repesca. El arquero Viscarra ha señalado que el plantel trabaja intensamente en Santa Cruz para corregir aspectos tácticos y fortalecer la idea de juego, mientras que el capitán Luis Haquín considera que enfrentar a Trinidad y Tobago será una prueba exigente pero útil para la preparación.

Trinidad y Tobago llega a Bolivia como un equipo competitivo dentro del fútbol de la CONCACAF, con experiencia en Eliminatorias mundialistas y torneos regionales. Aunque no atraviesa su mejor ciclo internacional, el conjunto caribeño suele caracterizarse por su potencia física y velocidad ofensiva, cualidades que podrían exigir a la defensa boliviana durante el amistoso.

En el historial reciente entre ambas selecciones, Bolivia registra un antecedente contundente: en enero del 2022 derrotó por 5-0 a Trinidad y Tobago en otro amistoso internacional. Ese resultado alimenta el optimismo del público local, aunque el cuerpo técnico boliviano evita confiarse y prioriza el rendimiento colectivo por encima del marcador.

El Estadio ‘Tahuichi’ Aguilera será el escenario de una despedida cargada de simbolismo. Se espera un marco importante de público en Santa Cruz, donde la selección buscará cerrar su preparación con buenas sensaciones antes de emprender el viaje hacia el repechaje mundialista.

Óscar Villegas no convocó a Marcelo Moreno Martins. (Foto: FBF)

Los convocados de Bolivia:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia), Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú), Gerónimo Govea (Wanderers de Uruguay).

Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia), Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú), Gerónimo Govea (Wanderers de Uruguay). Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 de Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti de Rusia), Lucas Macazaga (Leganés de España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti de Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready de Bolivia), Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready de Bolivia), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Efraín Morales (CF Montréal de la MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania), Leonardo Zabala (Cancún FC de México).

Diego Medina (CSKA 1948 de Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti de Rusia), Lucas Macazaga (Leganés de España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti de Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready de Bolivia), Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready de Bolivia), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Efraín Morales (CF Montréal de la MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania), Leonardo Zabala (Cancún FC de México). Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia), Héctor Cuéllar (Always Ready de Bolivia), Robson Matheus (Bolívar de Bolivia), Moisés Villarroel (Blooming de Bolivia), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos), Carlos Melgar (Bolívar de Boli).

Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia), Héctor Cuéllar (Always Ready de Bolivia), Robson Matheus (Bolívar de Bolivia), Moisés Villarroel (Blooming de Bolivia), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos), Carlos Melgar (Bolívar de Boli). Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest de Bolivia), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Jesús Maraude (Always Ready de Bolivia), Fernando Nava (Always Ready de Bolivia), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca de Marruecos), Enzo Monteiro (FK Auda de Letonia) y Juan Godoy (Always Ready de Bolivia).

Bolivia vs. Trinidad y Tobago: horarios del partido

El encuentro entre Bolivia vs. Trinidad y Tobago se disputará este domingo 15 de marzo en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera Costas, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

Bolivia vs. Trinidad y Tobago: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Bolivia vs. Trinidad y Tobago estará a cargo de Unitel para todo el territorio boliviano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Cómo ver Unitel en vivo para seguir el Bolivia vs. Trinidad y Tobago?

Para ver la señal de Unitel en vivo desde Bolivia o cualquier lugar con conexión a internet, con la finalidad de seguir la transmisión del Bolivia vs. Trinidad y Tobado, tienes varias opciones digitales y tradicionales:

1. Opciones Digitales (streaming)

Sitio Web Oficial : Ingresa a la sección de Televisión en Vivo de Unitel donde puedes elegir la señal específica de Santa Cruz , La Paz o Cochabamba .

: Ingresa a la sección de Televisión en Vivo de Unitel donde puedes elegir la señal específica de , o . Aplicación Móvil: Puedes descargar la app Unitel TV disponible en la Google Play Store para ver contenido desde dispositivos Android.

2. Televisión Tradicional

Señal Abierta : En Santa Cruz, la señal principal se sintoniza en el Canal 9 . En otras ciudades, varía según la frecuencia local asignada.

: En Santa Cruz, la señal principal se sintoniza en el . En otras ciudades, varía según la frecuencia local asignada. Televisión Satelital y Cable :

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