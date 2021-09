Robert Lewandowski, considerado por muchos como el mejor centrodelantero del mundo, ha recibido este martes la Bota de Oro de la temporada 2020-21 tras una espectacular campaña con el Bayern Munich. El delantero polaco hizo 41 goles en la última Bundesliga, superó el récord que tenía Gerd Müller desde hacía 70 años y fue distinguido con el premio que acredita desde 1968 al mejor goleador de los campeonatos europeos. En la ceremonia, el crack nacido en Varsovia hace 33 años aprovechó para mandar un mensaje a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto”, dijo Lewandowski al ser interrogado sobre si puede compararse con el argentino y el portugués.

A Lewandowski también le preguntaron si es posible que abandone la Bundesliga para jugar en otro país, y aseguró que está al cien por cien con el Bayern Munich y que no tiene otros equipos en mente. Desmiente así los rumores que hace unos meses lo colocaban en la órbita del Real Madrid.

“Es una pregunta que oigo desde hace años, pero no tengo nada en mente. Juego contra esos equipos en la Liga de Campeones donde podemos mostrar nuestro nivel frente a ellos. Estoy cien por cien con el Bayern. Naturalmente habrá siempre especulaciones, pero no me ocupo de ellas”, afirmó.

La selfie de Robert Lewandowski tras recibir la Bota de Oro.

El polaco es el segundo jugador que milita en la Bundesliga en conquistar la prestigiosa Bota de Oro, después de Gerd Müller (1970 y 1972). Lionel Messi (6 veces), Cristiano Ronaldo (4), y los legendarios Eusebio, Marco van Bastan o el brasileño Ronaldo figuran en el palmarés de galardonados.

Para la atribución del trofeo, un factor que favorece a las grandes ligas fue introducido en 1997. Cada gol marcada en los cinco grandes campeonatos de la clasificación UEFA (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia) vale dos puntos. Los logrados en los campeonatos entre el 6º y 22º valen 1,5 puntos, y un solo punto por gol en el resto de ligas.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR