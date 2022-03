Brasil, fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022: partidos, fixture, cronograma y rivales en la Copa del Mundo

Brasil prácticamente no tuvo rival que le ponga resistencia en Sudamérica. Único pentacampeón y única selección en participar en las 21 ediciones de la Copa del Mundo, la ‘Seleção’ de Tite obtuvo el pase al Mundial de Qatar 2022 a falta de cinco fechas para el final. Neymar buscará la consagración en la que podría ser su última oportunidad como jugador de la élite en el certamen, con ya 29 años encima.

Conoce aquí cuál fue la suerte del elenco brasileño en el Sorteo Mundial de Qatar 2022, y su camino en el torneo, en caso supere la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Brasil en el Mundial

Por definirse

Rivales de Brasil en el Mundial

Por definirse

Fixture de Brasil en el Mundial

Por definirse

Día y del debut de Brasil en el Mundial

Por definirse

Brasil se encuentra en el bombo 1 junto con la anfitriona Qatar, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. La ‘Canarinha’ ascendió este jueves al número uno del ranking mundial masculino de la FIFA, arrebatando este privilegio a Bélgica, que llevaba encabezando la clasificación desde el mes de octubre del año 2018.

Brasil recuperó el primer puesto justo un día antes de que se celebre el sorteo en Doha del Mundial de Qatar con un total de 1.832,69 puntos, por los 1.827 de los ‘Diablos Rojos’, mientras que en el tercer lugar se mantiene Francia con 1.789,85.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





