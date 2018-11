Brasil y Camerún EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el estadio Milton Keynes de Buckinghamshire por Amistoso Internacional 2018 de una nueva fecha FIFA. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.



El partido, programado para las 2 y 30 de la tarde (hora peruana), será transmitido LIVE TV para toda América Latina (excepto Brasil) a través de la señal de DirecTV Sports. excepto Brasil que lo verá por SporTV y Globo. En Estados Unidos y Francia lo verás por beIN SPORTS. En Alemania por DAZN y en el Reino Unido por FreeSports TV UK y en internet por Bet365 Streaming.



Brasil vs Camerún: alineaciones confirmadas

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Pablo, Alex Sandro; Arthur, Allan, Paulinho; Willian, Firmino, Neymar



Camerún:

LA PREVIA



Brasil llega al Amistoso Internacional ante Camerún luego de una gran victoria ante Uruguay en Emirates con gol de Neymar. El brasileño del PSG fue figura ante los charrúas y espera repetir el plato este martes ante los africanos, quienes apuntan a la mejor preparación posible para las Eliminatorias al Mundial 2022.



¿A qué hora juega Brasil ante Camerún por Amistoso Internacional de fecha FIFA?

13:30 horas en México

14:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:30 horas Venezuela, Bolivia

16:30 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:30 horas en Catar y Arabia Saudita

03:30 horas del miércoles en China

04:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.

La previa del Brasil vs Camerún estuvo marcada por el tenso episodio que Neymar y Cavani protagonizaron en la cancha cuando el exjugador del Barcelona simuló una falta y soportó la irá de su par uruguayo. "¿Que él habló? No habló nada. No escuché", dijo el astro al respecto.

Los cambios de Brasil ante Camerún

Para este martes, se avecinan aún más cambios, empezando por la defensa. Dedé y Pablo salieron este domingo a rueda de prensa y se presentan como dos de los posibles integrantes del once inicial en el Staium MK, con capacidad para 30.000 espectadores.



Los dos defensores podrían actuar en el centro de la zaga, en sustitución de Marquinhos, intocable desde el Mundial, y Miranda, quien ya disputó los 90 minutos contra Uruguay. Allan, del Nápoles, jugaría en el medio campo y la pareja de atacantes la conformarían Gabriel Jesús y Richarlison.

Así llega Camerún para enfrentar a Brasil

Con Seedorf como seleccionador, en su cuarto trabajo como entrenador tras su paso por Milán, el Shenzén chino y el Deportivo de La Coruña, Camerún llega al choque con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, con el objetivo último de conjuntar un potente bloque para la Copa de África que acogerá del 15 de junio al 13 de julio de 2019.



Otro de los atractivos de la noche será comprobar si Seedorf y su asistente, Patrick Kluivert, vuelven a utilizar el tablero con fichas amarillas y rojas sobre el que iban dibujando la táctica, en la derrota hace tres días contra Marruecos.

¿Cuál sería la alineación de Brasil ante Camerún?

Brasil: Alisson, Filipe Luis, Dedé, Pablo, Danilo, Allan, Douglas Costa, Arthur, Walace, Gabriel Jesús y Richarlison.



Estadio: MK Milton Keynes, de Buckinghamshire.



Hora: 14:30 (Perú). 19:30 GMT.