Brasil vs. Chile se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la jornada 2 en el Grupo A del Sudamericano Sub-17. El choque se disputa este sábado 01 de abril desde las 4:30 p.m. (hora peruana). Asimismo, no te pierdas los detalles y minuto a minuto en Depor. El duelo se juega en el en el estadio Christian Benítez de Guayaquil. Las acciones podrán ser vistas por la señal de DIRECTV Sports.

Chile tendrá su debut en este certamen continental buscando acceder al hexagonal final. Para ello buscará ganarle a uno de los candidatos del grupo y también a quedarse con el Sudamericano. Dirigidos por Hernán Caputto, se basan en su experiencia ya que clasificó dos veces al Mundial de la categoría.

El cuadro de ‘La Roja’ conforma el Grupo A y se mide ante rivales como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Por esta razón, si logra vencer al ‘mini’ scratch, dará un gran paso de cara a lo que resta del torneo, teniendo en cuenta que ya descansaron en la primera jornada.





Brasil vs. Chile: horarios en el mundo

Perú: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Colombia: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Ecuador: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Chile: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Brasil: 6:30 p.m.

Tres de los doce títulos que obtuvo la selección brasileña fueron en Ecuador, pues la Verdeamarela se adjudicó el trofeo todas las veces anteriores que el campeonato se disputó en tierras ecuatorianas (1988, 2007 y 2011). Con este cartel, comenzó el torneo y busca una nueva presea más.

En el primer partido igualaron ante Ecuador por 2-2 en un partido muy disputado. Todo parecía indicar que sería una victoria cómoda, pero ‘La Tri’ pudo reponerse y en los últimos minutos dio la sorpresa. De esta manera, se dio un cuádruple empate y todas las selecciones cuentan con un punto.





Brasil vs. Chile: ¿dónde ver el partido?

Para quienes no quieren perderse el partido de Chile vs. Brasil, por el Sudamericano sub-17 en el duelo podrá ser visto por la señal de DirecTV Sports y por DIRECTV GO (DGO), servicio de streaming que incluye todo el contenido deportivo de DSports. De no tener acceso, también puedes informarte a través de la cobertura minuto a minuto en el portal web de Depor.





Brasil vs. Chile: ¿dónde juegan?





