¡Partidazo! Brasil vs. España chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 26 de marzo, en un compromiso amistoso internacional, como parte de la jornada FIFA, que se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu. El choque está pactado para iniciar a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana y 5:30 p.m. en Brasil y 9:30 p.m. en España) y será transmitido a través de la señales de STAR Plus, Canais Globo, SporTV y RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

La celebración de Brasil tras vencer a Inglaterra en Wembley. (Video: Brasil)





Brasil vs. España: posibles alineaciones

Brasil: Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Paquetá, Guimaraes; Vinícius, Endrick y Rodrygo.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.