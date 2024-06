¿Quieres ver a Vinícius Júnior en el Brasil vs. Estados Unidos? Este miércoles 12 de junio se enfrentan ambas selecciones en un duelo amistoso FIFA previo a la Copa América 2024 y aquí te contamos a qué hora va a iniciar el partido, en qué canales podrás verlo, las posibles alineaciones y mucho más. El ‘Scratch’ viene de una sufrida victoria ante México, donde pasaron más apuros de la cuenta, mientras que Estados Unidos deberá limpiarse la cara rápidamente tras la goleada recibida el pasado fin de semana por 1-5 de local ante Colombia.

Recordemos que Vinícius Jr. no fue titular en el último partido de la selección de Brasil ante México, donde el técnico Doríval Júnior decidió utilizar un plantel alterno para empezar a darles minutos previo a la Copa América. La figura del Real Madrid venía de ser campeón de la Champions League con el conjunto merengue el pasado 1 de junio y prefirieron rotar al equipo. Se espera que ante Estados Unidos sí pueda estar desde el arranque.

¿A qué hora juega Brasil vs. Estados Unidos?

La hora de inicio para el partido de Brasil vs. Estados Unidos será a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Este) o desde las 8:00 p.m. (Brasil). Este será el último duelo amistoso de ambos previo al inicio de la Copa América 2024. Aquí te dejamos con más horarios en el mundo para ver el partido:

México: 5:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Centroamérica: 5:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del jueves 13 de junio

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Brasil vs. Estados Unidos en vivo?

Una gran noticia para los fanáticos del fútbol. El canal de TV encargado de transmitir Brasil vs. Estados Unidos será ESPN, que está disponible en cualquier cableoperador. Esto, si vives en Latinoamérica.

Si te encuentras en Brasil, lo podrás ver por Canais, GloboZapping, Claro TV+, Star+, Brazil Sky+, SporTV, Globo, mientras que en Estados Unidos el juego lo pasará Universo, Telemundo, MAX, TNT USA y Peacock.

¿Dónde pasan online Brasil vs. Estados Unidos?

La transmisión online del partido de Brasil vs. Estados Unidos será a través de Star Plus en Latinoamérica, Universo NOW o Telemundo Deportes en Estados Unidos y en la aplicación de Star+ en Brasil. Estas son las opciones para que puedas seguir el duelo del ‘Scratch’ ante el USMNT desde el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando.

¿Cuál fue el último partido de Vinicius Jr. con Brasil?

Vinícius Júnior disputó su último partido con Brasil el pasado sábado 8 de junio, en el amistoso ante México. La figura del Real Madrid fue suplente en aquel encuentro e ingresó a los 74 minutos del partido en reemplazo de Savinho, el hombre del Girona que disputó un buen partido. El hombre del Real fue importante para el triunfo agónico del ‘Scratch’, pues le brindó la asistencia a los 96 minutos a Endrick para el 3-2 final a su favor.

¿Cuántos goles tiene Vinicius Jr. con Brasil?

Vinícius Júnior no ha sido tan goleador en la selección de Brasil como lo ha demostrado en el conjunto merengue. Con la ‘canarinha’ suma apenas 3 goles y su última anotación fue el pasado mes de junio de 2023 cuando le marcó de penal a Guinea Ecuatorial a los 88 minutos en el triunfo 4-1 de su selección.

Brasil vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Posible XI de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Wendell; Andreas Pereira, Douglas Luiz, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr.

