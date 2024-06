Último partido amistoso previo a la Copa América 2024. Brasil vs. Estados Unidos se verán las caras este miércoles 12 de junio a partir de las 7:00 p.m. (ET) desde el Camping World Stadium de Florida, la última prueba antes del torneo de selecciones más importante de la Conmebol. ¿Qué canal transmite y dónde ver Brasil vs. Estados Unidos? Aquí te contamos cómo podrás seguir la transmisión de este partido que se desarrollará en tierras norteamericanas y en donde se espera que ambas escuadras pongan a su mejor formación para un gran espectáculo.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Estados Unidos en vivo?

Mira el partido de Brasil vs. Estados Unidos en vivo y en directo por la señal de ESPN en todo Latinoamérica. Este es el canal que va a pasar el duelo amistoso de este miércoles 12 de junio desde el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando, en Florida, donde disputarán su último duelo amistoso previo a la Copa América 2024.

Canales de TV en Brasil: Canais, GloboZapping, Brazil Sky+, SporTV, Globo.

Canais, GloboZapping, Brazil Sky+, SporTV, Globo. Canales de TV en Estados Unidos: Telemundo, Universo, TNT y Peacock.

Sigue el partido entre Estados Unidos (USMNT) vs. Brasil este miércoles 12 de juniors por amistoso internacional desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida. (Foto: AFP)

¿Dónde ver online Brasil vs. Estados Unidos?

La transmisión online del partido Brasil vs. Estados Unidos será a través de Star Plus en Latinoamérica. Para suscribirte a Star puedes hacerlo de la siguiente manera:

Visita StarPlus.com desde un navegador web.

Elige un plan.

Escribe tu dirección de correo electrónico.

Haz clic en Aceptar y continuar.

Si es la primera vez que te suscribes, escribe una contraseña.

Elige un plan y escribe los datos de facturación.

Haz clic en Ver ahora para completar la suscripción.

Recuerda que Star Plus tiene un precio que ronda entre los 14 y 15 dólares dependiendo el país en el que te encuentres y ahora puedes obtenerlo en combo con Disney Plus. En el caso de Perú, el combo de Star+ con Disney+ cuesta 49.99 soles al mes y puedes adquirirlo a través de su página web oficial o de su propio aplicativo.

Brasil vs. Estados Unidos: favorito en las apuestas

El presente y gran momento que atraviesa el Scratch indica que Brasil es favorito para este duelo amistoso ante Estados Unidos, pese a que los norteamericanos serán locales. Las últimas visitas de Brasil a USA han sido ampliamente favorables para ellos y en dos de las últimas tres hubieron goles en ambas escuadras. Se espera que esta vez Brasil juegue el partido con algunos de sus titulares previo a la Copa América 2024, algo a tener en cuenta si vas a apostar.

La cuota de Brasil paga 1.50, mientras que la de Estados Unidos es alta con 5.25 y el empate tiene una cuota de 4.50. Ten en cuenta estos datos si vas a jugar tu dinero por alguna de las dos selecciones.