Desde el Gillette Stadium de Massachusetts, juegan EN VIVO y EN DIRECTO por un . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, DGO y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney+ Premium. En Brasil, el público podrá verlo vía SporTV, Globo TV y Globoplay. Recuerda que no recomendamos buscarlo en la página pirata de Fútbol Libre TV. El choque se disputará este 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador).

Francia enfrentará a Brasil como preparación al Mundial 2026. (Video: FFF)
Francia enfrentará a Brasil como preparación al Mundial 2026. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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