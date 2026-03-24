En el Gillette Stadium (Boston, Massachusetts, Estados Unidos), Brasil vs. Francia se verán las caras en un amistoso internacional de preparación previo al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que tendrá a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé como principales atractivos dentro del campo de juego. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Más allá de su carácter amistoso, el partido representa una prueba clave en la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo. Tanto Brasil como Francia utilizarán esta ventana internacional para ajustar piezas, probar variantes y medir su nivel competitivo ante un rival de jerarquía similar.

La selección brasileña llega a este compromiso con un proceso de renovación liderado por Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia, con retornos importantes y nuevas caras, en busca de consolidar un equipo competitivo de cara al Mundial.

En la convocatoria reciente, Brasil presenta ausencias relevantes como la de Neymar, quien no fue incluido por cuestiones físicas, lo que abre espacio a nuevas figuras en ataque y obliga a replantear el peso ofensivo del equipo.

Jugadores como Vinícius Júnior y otras promesas del fútbol brasileño lideran un equipo que busca recuperar protagonismo internacional. La idea es construir un bloque dinámico, vertical y con capacidad de desequilibrio en los últimos metros.

Neymar es una de las grandes ausencias en Brasil. (Foto: AFP)

Del otro lado aparece una selección francesa que mantiene su estatus de élite bajo la conducción de Didier Deschamps. Los ‘Bleus’ llegan con una base consolidada, experiencia en torneos grandes y una generación que combina talento joven con jugadores de recorrido internacional.

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, quien fue convocado para esta fecha FIFA y protagonizará uno de los duelos individuales más esperados frente a Vinícius. Su presencia eleva el atractivo de un partido que ya de por sí promete espectáculo.

Brasil y Francia han protagonizado enfrentamientos icónicos en la historia del fútbol, incluyendo finales y duelos de Copa del Mundo. En los antecedentes recientes, la balanza se ha mostrado equilibrada, con victorias para ambos lados, siendo el último enfrentamiento en 2015 con triunfo brasileño por 3-1.

Kylian Mbappé es la principal figura de Francia. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Brasil:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe). Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma). Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray). Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

Los convocados de Francia:

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA) y Brice Samba (Rennes).

Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA) y Brice Samba (Rennes). Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool) y William Saliba (Arsenal).

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool) y William Saliba (Arsenal). Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Eduardo Camavinga (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain). Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) y Marcus Thuram (Inter Milan).

Brasil vs. Francia: horarios del partido

El amistoso internacional entre Brasil vs. Francia se disputará este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Boston (Massachusetts, Estados Unidos). El partido comenzará a las 3:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Brasil vs. Francia?

Este amistoso entre Brasil vs. Francia será televisado para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras de paga y su plataforma de streaming en Disney Plus Premium. En España se podrá ver a través de DAZN, mientras que en Brasil vía SporTV, Globo TV y Globoplay.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Perú?

El partido entre Brasil vs. Francia será transmitido en Perú por la señal de ESPN, a la cual se podrá acceder mediante el pago del servicio de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Argentina?

En territorio argentino, Brasil vs. Francia se verá en vivo por la señal de ESPN y Disney Plus Premium. Esta será la única alternativa para Argentina.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Chile?

El partido entre Brasil vs. Francia será transmitido en Chile por la señal de ESPN, a la cual se podrá acceder mediante el pago del servicio de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, Brasil vs. Francia se verá en vivo por la señal de ESPN y Disney Plus Premium. Esta será la única alternativa para Argentina.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Paraguay?

El amistoso internacional entre Brasil vs. Francia, a disputarse este jueves 26 de marzo como parte de la fecha FIFA, se televisará en Paraguay por ESPN y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en España?

En territorio español, Brasil vs. Francia se verá en vivo por la señal de DAZN. Esta será la única alternativa para España.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en México?

El partido entre Brasil vs. Francia será transmitido en México por la señal de ESPN, a la cual se podrá acceder mediante el pago del servicio de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en Brasil?

El amistoso internacional entre Brasil vs. Francia, a disputarse este jueves 26 de marzo como parte de la fecha FIFA, se televisará en Brasil por las señales de SporTV, Globo TV y Globoplay.

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