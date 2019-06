Se viene una fiesta: el gol de Gabriel Jesus para el 2-0 en Brasil vs. Qatar [VIDEO]

La lesión de Neymar ha preocupado a los aficionados, pero Brasilia sigue siendo una fiesta. A los 24 minutos del Brasil vs. Qatar , Gabriel Jesus puso el 2-0 para el ‘Scratch’ en un partido que comienza siendo un trámite frente al seleccionado invitado para la Copa América 2019. No hay marca, tampoco hay mucha presión de parte del rival, todo el Jogo Bonito.



Tras una hilvanación de pases en el mediocampo, una asistencia a Richarlyson y luego un pase al centro para Gabriel Jesus, quien tan solo definió a placer ante el arquero. El equipo de Tité no tiene un rival enfrente en este duelo entre ambas selecciones en Brasilia.



Brasil y Qatar se ven las caras en un compromiso de preparación con miras a la Copa América 2019, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio Nacional de Brasília.



Brasil quedó emparejado en el Grupo A de la Copa América junto a Bolivia, Venezuela y Perú. Qatar, por su parte, tendrá una primera fase más difícil y, en el Grupo B, se medirá a Argentina, Colombia y Paraguay.





► El dolor de cabeza continúa: la verdad detrás del ''retiro'' de la demanda de violación contra Cristiano Ronaldo



► El balón está en su cancha: Keylor Navas, el gran favorito del PSG para reemplazar a Buffon



► ¡El 'calvario' de Leo! Messi reveló que mandaba sus videos a la AFA para que lo convocaran a Argentina



► "Hora de nuevos retos": Gianluigi Buffon se despidió y no jugará más en el PSG