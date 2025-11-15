Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Brasil vs. Senegal EN VIVO vía ESPN, Disney Plus y Fútbol Libre TV por amistoso online
Brasil vs. Senegal se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 15 de noviembre en un amistoso internacional FIFA. La transmisión estará disponible en ESPN y Disney Plus. No te pierdas todos los detalles.
Brasil vs. Senegal se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 15 de noviembre en un nuevo amistoso internacional. ¿Dónde será transmitido este encuentro? En territorio brasileño, el público lo podrá ver a través de las señales de Disney Plus en Latinoamérica. No recomendamos seguir los partidos por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora será el partido? El horario de inicio del encuentro en suelo peruano es a las 11:00 a.m., mientras que en territorio brasileño comenzará a la 1:00 p.m. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en la web de Depor.
Brasil vs. Senegal por amistoso. (Video: Selección de Brasil)