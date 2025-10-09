Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 10 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. El partido se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago, Chile) en una buena prueba para ambas selecciones tras el final de las Eliminatorias. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Perú, tras quedar fuera de la lucha por el Repechaje en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, decidió no renovar el vínculo con Óscar Ibáñez y anunció a Manuel Barreto como su nuevo entrenador interino para el amistoso ante Chile y también para la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia y nuevamente frente a la ‘Roja’.

El también encargado de la Unidad Técnica de Menores en la FPF, en su primera convocatoria, citó a 25 futbolistas, pero la lista se redujo a 24 tras la salida de Kevin Quevedo, jugador de Alianza Lima, quien pidió al comando técnico no ser convocado por temas personales.

En ese sentido, y teniendo varias caras nuevas en su nómina, Manuel Barreto prepara una alineación con algunas novedades como Diego Romero en el arco, César Inga en la defensa, Felipe Chávez en la volante y Juan Pablo Goicochea en la delantero. Luis Ramos fue el último en unirse a los entrenamientos debido a sus compromisos con América de Cali.

Chile, por su parte, también alista una renovación total. Para empezar su entrenador será Sebastián Miranda, asistente técnico de Nicolás Córdova en las selecciones juveniles de la ‘Roja’. Luego del fracaso en el Mundial Sub-20, donde fueron anfitriones, en principio Córdova tomará el mando para los amistosos donde noviembre, tal como lo hizo en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Lucas Assadi, figura de la Universidad de Chile, semifinalista de la Copa Sudamericana, quedó desconvocado por lesión. En su reemplazo, se sumó Lautaro Millán, quien viene de disputar el Mundial Sub-20 y eligió defender a la ‘Roja’ pese a sus raíces: también puede jugar por Argentina, mientras no dispute ningún torneo oficial por otra selección.

Además, Iván Román, volante de 19 años del Atlético Mineiro de Brasil, también se sumó a la lista de ausencias y apuntaba a tener minutos en este amistoso. Ian Garguez (Palestino) y Agustín Arce (Limache), quienes vienen de disputar el Mundial Sub-20 donde quedaron eliminados en octavos de final, se sumaron a la nómina de Sebastián Miranda en las últimas horas.

¿Dónde ver Perú vs. Chile?

El choque entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App, además de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Las acciones iniciarán desde las 6:00 p.m. (hora peruana, dos más en Chile).

¿Qué canales transmiten Perú vs. Chile?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney+

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney+

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney+

En Chile lo transmite: Chilevisión, ESPN y Disney+

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney+

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney+

En Perú lo transmite: ATV, América TV y Movistar Deportes

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney+

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney+

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver Perú vs. Chile en Perú?

El partido de Perú vs. Chile en vivo en Perú, por amistoso FIFA, será transmitido por Movistar Deportes, ATV y América TV, además en streaming por Movistar TV App y DGO.

¿Dónde ver Perú vs. Chile en Chile?

El compromiso Perú vs. Chile en vivo en Chile será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus. También se podrá ver por Chilevisión y en su versión digital por MICHV.

¿Dónde ver Perú vs. Chile en Argentina?

El partido de Perú vs. Chile en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Perú vs. Chile en España?

El partido de Perú vs. Chile en vivo, a jugarse en el Bicentenario de La Florida, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver Perú vs. Chile en México?

El partido de Perú vs. Chile en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver Perú vs. Chile en Estados Unidos?

Perú vs. Chile en vivo para los que radican en Estados Unidos, en amistoso FIFA, se verá por las señales de Fanatiz y FuboTV.

