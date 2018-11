Brasil vs Uruguay chocan este viernes en Londres en un amistoso internacional y en la previa, Neymar se convirtió en el centro de las burlas debido un fallido control en el entrenamiento. Como era de esperarse, el momento desató las risas de sus compañeros.



Tal como se ve en imágenes, Neymar quiso lucirse tirando el balón al cielo y con un control de crack, domanarlo a su antojo. Sin embargo, el brasileño no puso bien el pie y la pelota terminó muy lejos de su posición. En el video de oyen risas.

Neymar sobre el Brasil vs Uruguay

Respecto al partido amistoso entre Brasil y Uruguay, Neymar reconoció las cualidades de Suárez, excompañero en el Barcelona y Edinson Cavani, su socio del gol en el PSG. Solo tuvo elogios para ambos.



"Son dos grandes cracks. Yo jugué con Suárez y estoy jugando con Cavani. Sé de las cualidades de ellos, pueden resolver juegos", señaló Neymar sobre los cracks que animarán el Brasil vs Uruguay.



"Me siento bien jugando en el medio, o abierto como en el Barcelona. Tiene que ver cómo es el equipo, las piezas que tienen. A veces con un atacante más abierto juego en el medio y me gusta asistir a mis compañeros de la misma forma que me gusta hacer goles", dijo Neymar respecto a su posición en la cancha.