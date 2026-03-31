Sigue la transmisión del Repechaje al Mundial 2026, este martes 31 de marzo, cuando la selección de Bolivia enfrente a Irak desde el Estadio BBVA Bancomer de México, encuentro que será transmitido por la señal de Bolivia TV (Canal 7) en todo el país en señal abierta. La selección boliviana disputa el último juego para obtener el cupo a la Copa del Mundo y lo hará ante la selección asiática, que quiere volver a la máxima cita mundialista. Sigue todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.
¿Cómo ver Bolivia TV EN VIVO para seguir Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026?
La señal de Bolivia TV es la señal oficial del canal del estado, que estará transmitiendo este duelo histórico de Bolivia ante Irak. Para ver este canal tienes hasta 4 opciones:
- Ingresa a la página web oficial de Bolivia TV y mira su señal sin necesidad alguna de registro.
- Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en YouTube y sigue su señal “en vivo” desde cualquier dispositivo móvil.
- Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en Facebook e ingresa a su sección de “Facebook Live”, pero espera a que inicie su transmisión.
- Mira la señal de Bolivia TV por televisión abierta o de cable, que es completamente gratuita para todo el público.
¿Dónde ver Bolivia TV en Televisión GRATIS desde Bolivia?
Tigo
- La Paz → canal 7
- Santa Cruz → canal 7
- Cochabamba → canal 7
- Tarija → canal 7
- Sucre → canal 7
- Oruro → canal 7
- Potosí → canal 7
- Yacuiba → canal 7
Entel
- Canal 7
Cotas
- Canal 7
Comteco
- Canal 7
Bolivia vs. Irak: horario, TV y dónde ver en vivo por Repechaje Mundial 2026
- Horario: 11:00 p.m. La Paz / 09:00 p.m. Ciudad de México
- Partido: Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
- TV: Bolivia TV
- Streaming: Bolivia TV vía YouTube o Facebook Live
- Estadio: Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, México