Conmebol puede tener a 7 selecciones representantes en esta Copa del Mundo 2026 y es la chance para que Bolivia lo demuestre. Este martes 31 de marzo, mira el partido de Bolivia vs. Irak a través de la señal de Entel TV Smart, a partir de las 11:00 p.m. La Paz, en lo que puede ser un duelo histórico para La Verde en caso logre la clasificación. La selección altiplánica viene de dejar en el camino a Surinam por 2-1 y quiere seguir por la senda del triunfo, esta vez ante una selección iraquí que quiere acceder a una Copa del Mundo luego de 40 años.

Transmisión de Entel TV Smart para seguir el juego de Bolivia vs. Irak, este martes 31 de marzo, por el Repechaje al Mundial 2026. (Foto: AFP / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver la app Entel TV Smart EN VIVO, Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

Para ver Bolivia vs. Irak por Entel TV Smart debes tener acceso al servicio de TV de Entel (IPTV/cable) o contratar el Paquete Repechaje que habilita la transmisión del encuentro. El duelo se verá en Bolivia por Entel TV Smart, FútbolCanal y Bolivia TV (BTV), con Entel como único cableoperador con derechos exclusivos.

¿Cómo activar Entel TV Smart para ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026?

Desde una línea Entel, envía un SMS al 4488 con la palabra “Entel TV” y luego otro SMS al mismo número con tu número de instancia si eres usuario de TV por Fibra Óptica. El sistema validará tu solicitud y te enviará por SMS las credenciales de acceso (usuario y contraseña) para entrar a la app Entel TV Smart.

¿Cómo instalar la app de Entel TV Smart para ver Bolivia vs. Irak en vivo?

Descarga la app Entel TV Smart desde la tienda de tu dispositivo (Android, iOS o tienda de tu Smart TV) e instálala normalmente. Una vez instalada, abre la app e inicia sesión con las credenciales que recibiste por SMS o las asociadas a tu servicio de TV Entel o al Paquete Repechaje.

Descarga la app Entel TV Smart desde la tienda de tu dispositivo (Play Store, App Store o tienda de tu Smart TV compatible).

Inicia sesión con tu línea Entel o cuenta asociada al servicio Entel TV (IPTV, satelital o paquetes Futboleros que incluyan la app).

Una vez dentro, entra a la sección TV en vivo o Guía y busca los canales donde Entel tiene derechos del partido de la Selección (por ejemplo, señales como FútbolCanal, Bolivia TV o el canal propio de Entel TV cuando tenga exclusividad, según el caso).

En días de juego de La Verde, Entel suele destacar el partido en banners o en la parte superior de la guía, así que también puedes entrar directo desde ahí al encuentro.

¿Dónde encontrar el Bolivia vs. Irak dentro de Entel TV Smart?

En el menú principal, entra a la sección de TV en vivo o a la Guía y busca los canales que transmiten el partido: Entel TV Smart (señal propia), FútbolCanal y Bolivia TV (BTV). El Bolivia vs. Irak suele aparecer destacado en banners o en la parte superior de la guía en Entel TV Smart, así que también puedes entrar directo al partido tocando ese acceso especial.

Horarios, TV y cómo ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Lugar: Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México

Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México Horario: 11:00 p.m. hora La Paz / 9:00 p.m. México

11:00 p.m. hora La Paz / 9:00 p.m. México Canal TV: Entel TV Smart Bolivia

Entel TV Smart Bolivia Streaming: Entel TV Smart