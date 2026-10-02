Mira aquí HOY el transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 2 de octubre desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:00 p.m. y en España a las 2:00 a.m. del sábado 3. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! GOL Caracol TV y GEN (Canal 12) son las otras opciones para mirar este cruce.

Colombia vs. Paraguay juegan en un amistoso internacional. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Paraguay juegan en un amistoso internacional. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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