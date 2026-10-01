En el Red Bull Arena (Nueva Jersey, Estados Unidos), Colombia vs. Paraguay se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este viernes 2 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, el cual será parte de la reconstrucción de ambos seleccionados luego de su participación en el último Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega después de igualar 1-1 frente a México en Baltimore. Luis Javier Suárez adelantó a los colombianos a los nueve minutos, pero Gilberto Mora estableció la igualdad en el segundo tiempo. Con este resultado, Colombia extendió a siete partidos su racha sin perder y ahora buscará reencontrarse con el triunfo en el segundo encuentro de este nuevo ciclo después de su participación en el Mundial 2026.

Este periodo también representa una etapa de renovación para la Selección Colombia. Lorenzo mantiene a varios futbolistas que forman parte de la base del equipo, aunque nombres como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero ya no forman parte de esta convocatoria. Entre los jugadores llamados para esta fecha FIFA aparecen Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhon Arias, Richard Ríos, Yáser Asprilla y Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo continúa al mando de la Selección de Colombia. (Foto: Getty Images)

Paraguay, por su parte, llegará con mayor confianza después de comenzar esta fecha FIFA con una victoria. La ‘Albirroja’ derrotó 2-0 a Bolivia en Atlanta gracias a un doblete de Miguel Almirón, quien marcó a los 17 y 48 minutos. Gustavo Alfaro aprovechó aquel encuentro para probar alternativas y ampliar las opciones de un plantel que también viene de competir en el Mundial 2026.

El conjunto paraguayo conserva buena parte de la base que participó en la última Copa del Mundo. Entre sus principales nombres aparecen Miguel Almirón, Julio Enciso, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso, futbolistas que aportan experiencia a un equipo que buscará cerrar esta gira por Estados Unidos con otro resultado positivo. Después del triunfo sobre Bolivia, Alfaro señaló que estos partidos sirven para probar jugadores y ampliar las opciones pensando en el objetivo del Mundial 2030.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados terminó 2-2 y se produjo el 25 de marzo de 2025, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por las Eliminatorias. Colombia se puso en ventaja con goles de Luis Díaz y Jhon Durán, pero Paraguay reaccionó y consiguió rescatar el empate mediante Junior Alonso y Julio Enciso. Ahora, ambos equipos volverán a enfrentarse, esta vez en territorio estadounidense y en un contexto de preparación.

Para Colombia, además, este será el primero de dos partidos en pocos días dentro de la actual concentración en Estados Unidos. Después del choque ante Paraguay, el equipo de Lorenzo cerrará esta serie de amistosos el martes 6 de octubre frente a Perú, nuevamente en territorio norteamericano. Antes de ese compromiso, la prioridad será encontrar respuestas ante una selección paraguaya que llega con el envión de haber ganado su primer partido de esta fecha FIFA.

Gustavo Alfaro renovó con Paraguay tras el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Colombia vs. Paraguay?

En cuanto a la transmisión del Colombia vs. Paraguay, esta estará disponible por Caracol TV (GOL Caracol) en territorio colombiano, mientras que en suelo paraguayo se podrá ver a través de GEN (Canal 12). Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Paraguay?

Colombia vs. Paraguay se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este viernes 2 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario de Colombia y Perú) en el Red Bull Arena (Nueva Jersey, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 9:00 p.m., a las 6:00 p.m. en México y a las 2:00 a.m. del sábado 3 en España.

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