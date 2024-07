Continúan las acciones en el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024 y este domingo 28 de julio se disputará la segunda fecha de la fase de grupos. Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan a partir de las 10:00 a.m. (hora colombiana), con transmisión de Caracol TV EN VIVO (GOL Caracol) , que pasará el minuto a minuto de este crucial encuentro para las cafeteras, que deben ganar sí o sí. El debut para Colombia no fue el esperado, pues cayeron por 3-2 ante Francia, el local, mientras que Nueva Zelanda perdió contra Canadá, una de las potencias del certamen. Sigue aquí el partido con todas las incidencias.

GOL Caracol EN VIVO transmite Colombia vs. Nueva Zelanda GRATIS: resumen de los goles ante Francia. (Video: FCFSeleccionCol)