De la pesca al fútbol: biografía, números y títulos de Carlos Bacca, crack de Colombia [PERFIL]

"Nunca dejé que siguiera en la profesión de pescador porque era muy duro. Estás prácticamente todo el día en el mar", cuenta don Guillermo, padre de Carlos Bacca , en entrevista a El Potrero de Maracaná. Y es que la tuvo clara ni bien tuvo a su hijo entre brazos. La profesión pesquera conlleva mas que sacrificio: significa estar alejado de la familia por horas y hasta exponer tu vida con tal de llevar un plato de comida a casa. El primer mensaje claro que le dio fue que sin estudio no se llega al éxito. El ahora futbolista lo supo desde un inicio, pero de pequeño también tuvo una pelota del fútbol pegada a los pies, una con la que iba a todos lados para 'pegarle' una y otra vez.

Nadie se la puso color de rosa para salir adelante. En comparación con niños de clase media que tienen una infancia prácticamente normal, él se las tuvo que ingeniar para ayudar a sus padres porque el dinero no alcanzaba para la bolsa familiar. Tenía el sueño de ser jugador profesional, pero la vida le privó de oportunidades en el deporte rey hasta casi la mayoría de edad. "Los valientes no son los que no se hunden, sino los que se levantan más fuertes", le dijo a Marca. Y qué mejor concepto para describir su vida.

CARLOS BACCA: UNA HISTORIA DE SACRIFICIO

Un 8 de setiembre de 1986 en Puerto Colombia (Colombia) vio Carlos Arturo Bacca Ahumada la luz de la vida producto del amor entre su padre y Eloisa Ahumada. Ella cuenta que le compraba carros de juguete al futuro delantero de la Selección de Colombia , pero que este siempre los dejaba a un lado para agarrar su balón e irse a jugar a jugar a la cancha de fútbol Santander que quedaba a una cuadra de su casa. Se escapaba a cualquier hora del día, fuera de clases y su hermana Esterama le cubría sus travesuras.

Era tanto el apego que sentía hacia el fútbol que, ante tanta insistencia, sus padres lo inscriben en la escuela Iván Lozano a los nueve años. Es más, su primer entrenador, Rafael Reyes, recuerda que luego de las clases, Carlos no se hacía problemas y se quedaba para seguir jugando. Pese a esto, tuvo que alejarse del fútbol para ayudar a su padre, quien era pescador. No solo le apoyaba en la recolección de este alimento para el consumo propio, sino que también los vendía en el mercado de su localidad... todo para beneficio de su familia.

Carlos Bacca la hizo de cobrador y pescador para ayudar a su humilde familia. Carlos Bacca la hizo de cobrador y pescador para ayudar a su humilde familia.

Es más, en plenos estudios por los dos colegios por los que pasó – Simón Bolívar y Francisco Javier Cisneros – le dijeron que el dinero no alcanzaba para los gastos mensuales y, a la par, continuar en la escuela de fútbol. Es por ello que decide trabajar por su parte y convertirse en cobrador de pesos (moneda colombiana) de servicio de transporte público. "Decide salir a buscar un oficio para poderse transportar", dice su hermana. Hasta la hizo de controlador.

"Con 20 años estaba en mi pueblo como ayudante de buses. La vida no era fácil. Después me tocó de controlador para ayudar a mis hermanos porque vengo de una familia muy humilde y tenía que ganar dinero. Las puertas del fútbol se me habían cerrado ya hace tiempo y, a esa edad, yo no controlaba mi destino. Pero ese año me hicieron unas pruebas en el Junior de Barranquilla y gracias a Dios logré entrar al equipo", cuenta Bacca.

LAS OPORTUNIDADES SE APROVECHAN Y BACCA LO SABE

Más vale tarde que nunca, dice una conocida frase y Carlos Bacca supo sacarle provecho a la chance de, por fin, empezar su carrera para ser futbolista profesional. Fernel Díaz, entrenador, lo vio y no le quedó duda que tenía que ser parte de su equipo en el Atlético Junior (filial del Junior) en 2005. En su primer año mete 48 goles goles, maravilló a todos y es por eso que el Barranquilla FC no le perdió el ojo, hizo un seductora propuesta y se lo llevó en condición de préstamo a la segunda división colombiana.

Fueron 12 los goles que marcó en el elenco barranquillero y con ello la oportunidad de irse al fútbol del exterior. Minervén de Venezuela lo acoge prestado y gracias a sus anotaciones lleva al elenco llanero a la primera división. De regreso a Barranquilla la 'rompió' y, ahora sí, el Junior lo amarró, contrató y hace debutar en 2009.

Inmejorable. Esa es la manera en la que se puede describir la primera actuación de Carlos Bacca con el 'tiburón'. Entró en el segundo tiempo y no se contentó con anotarle al Deportivo Pasto, sino que firmó un doblete. Con el pasar de los meses se ganaría el puesto de titular en la delantera y los tres años allí fueron de ensueño… pero no todo quedaría allí. Un nuevo destino lo esperaba.

EUROPA: EL OBJETIVO QUE PARECÍA IMPOSIBLE

"Muy feliz y contento que Dios me haya dado un hijo que esté en Europa. Antes nos sentábamos a ver un partido quizás de Ronaldo o de Iván René Valenciano, pero ahora verlo a él allá ha sido un orgullo", resume su padre al hablar de él ya como jugador del fútbol del Viejo Continente. Y es que en enero del año 2012 se hace oficial su pase al Brujas de Bélgica por cerca de 1,5 millones de euros. En su pueblo y seno familiar no lo podían creer. El sueño que tenía de joven por fin empezaba.

En año y medio en el cuadro belga destacó con goles, dobletes y tripletes, convirtiéndose en titular en el campeonato local. Además, la Europa League lo dio a conocer a todo el mundo y ligas superiores ya le echaban un ojo. Los meses transcurrieron y solo fue cuestión de tiempo verlo en un campeonato de mejor nivel.

Sevilla tocó a la puerta del conjunto belga con 7 millones de euros bajo al brazo, no la pensó dos veces, aceptó la oferta y dejó salir al colombiano rumbo al Sánchez-Pizjuán. En el conjunto español alcanzó su máximo nivel, logrando la Europa League con Unai Emery como entrenador. Es más, ¡hasta le pisó los talones a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann en la tabla de goleadores de LaLiga! AC Milan y Villarreal (con el que descendió a la segunda española) también lo acogieron, aunque no alcanzó el éxito como sí lo hizo a nivel europeo con los sevillistas.

Carlos Bacca marcó más de 45 goles con la camiseta del Sevilla. Carlos Bacca marcó más de 45 goles con la camiseta del Sevilla.

COLOMBIA LE TIENE MÁS QUE FE

Quien le dio la chance de ponerse por primera vez la camiseta de la Selección de Colombia fue el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez en 2010 para un amistoso contra Bolivia en La Paz. Como buen 'killer' anotó en su primera cotejo con el combinado nacional. También, en su primer cotejo de la mano de José Néstor Pékerman también vacunó las redes rivales y dos años después sería llamado para el Mundial Brasil 2014.

Dos son sus participaciones en la historia de la Copa América y la misma cantidad en la Copa del mundo. Toda Colombia, sus padres y esposa Shayira Santiago esperan que se destape para las copas América que vienen en Brasil y Argentina-Colombia en 2020.

En la Selección de Colombia, Bacca ha hecho dupla en la delantera con Falcao. En la Selección de Colombia, Bacca ha hecho dupla en la delantera con Falcao.

Los números de Carlos Bacca en su carrera profesional como futbolista. Los números de Carlos Bacca en su carrera profesional como futbolista.

PALMARÉS DE CARLOS BACCA COMO PROFESIONAL

Minervén: -

Junior: Torneo Apertura y Torneo Finalización

Brujas: -

Sevilla: UEFA Europa League (2)

AC Milan: Supercopa de Italia

Villarreal: -



PRINCIPALES PREMIOS INDIVIDUALES DE CARLOS BACCA

Goleador de la Jupiler League (1)

Goleador del Torneo Finalización

Mejor fichaje de LaLiga BBVA 2013-14

Mejor jugador americano de LaLiga BBVA 2013-14

Mejor jugador de la Europa League 2014-15



