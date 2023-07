Ha llegado el final de la temporada 2022-23 y con este, el momento en que muchos futbolistas deciden decirle adiós al balón. Uno de ellos es nada menos que Cesc Fábregas, el volante español que anunció este sábado “con gran tristeza” que, después de veintiuna temporadas en activo, ha llegado la hora “de colgar las botas” y poner fin a una carrera en la que ha militado en clubes como el Barcelona, Arsenal, Chelsea o Mónaco y en la que ha ganado un Mundial y dos Eurocopas con la selección española.

“Después de 20 años increíbles llenos de sacrificio, dedicación y alegría, es hora de decir gracias y adiós al deporte rey. Me ha encantado cada minuto”, explica en un mensaje publicado en sus redes sociales el hasta hoy jugador del Como de la Serie B italiana, a cuyo equipo filial empezará a entrenar al tratarse de un club y un proyecto que no pueden ilusionarle “más”.

Por tal motivo, explica que “no todo es tristeza” ya que el “encantador” equipo italiano se “ganó” su corazón “desde el primer minuto” y llegó a su vida en el “momento perfecto” de su carrera.

“No olvidaré jamás mis primeros días en el Barça, el Arsenal, el Barça de nuevo, el Chelsea, el Mónaco y el Como, los guardaré todos como un tesoro”, añade el jugador, que confiesa que a sus 36 años ha vivido experiencias “que ni en un millón de años” pensó que podría llegar a vivir.

“Desde levantar la Copa del Mundo, las Eurocopas, hasta ganarlo todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos ha sido un viaje que nunca olvidaré”, añade Fábregas, que agradece la ayuda durante toda su trayectoria deportiva de compañeros, entrenadores, directivos, aficionados y especialmente a su familia.

Y no se olvida de los adversarios que intentaron “derribarle”, a quienes agradece que le hayan hecho “más fuerte”, continúa el escrito.

Por último, el internacional español considera que ha merecido la pena “con creces” su carrera por “los grandes recuerdos y amigos” que ha hecho por el camino. “También he aprendido tres idiomas y me he vuelto más compasivo y sabio a lo largo de mis viajes”, concluye Fábregas.

El mensaje de Messi





Tras conocerse el retiro del fútbol de Cesc Fábregas, uno de los primeros en reaccionar ha sido Lionel Messi. Su excompañero en el Barcelona y mejores amigos personales ha querido desear mucha suerte al español en sus próximos planes.

“Ya sabés todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia, @cescf4bregas. Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos, los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa amigo!!! Abrazo enorme”, publicó Lionel Messi en redes sociales.





