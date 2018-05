Atraviesa el momento más duro de su carrera. Luego de la victoria de Deportes Antofagasta sobre O’Higgins en un partido válido por la Primera División de Chile, el arquero de Selección de Chile , Paulo Garcés, arrojó positivo en un control antidoping, realizado el 18 de marzo del presente año. ¿Cuál es la sustancia que habría ingerido el golero de 33 años?



Se trata de dimetilbutilamina, una sustancia que se encuentra entre los quemadores de grasa y que, según la Tercera, el portero podría tener una suspensión de dos años, si es que es declarado culpable. No obstante, Garcés ha dado su versión de los hechos.



"Salí con esta muestra positiva y acá estoy con mis abogados tratando de buscar la mejor defensa para decir lo que fue. Fue un suplemento alimenticio que consumí y que se lo informé al cuerpo médico del club y que fue autorizado. A la postre salió esta sustancia que no estaba en el rotulado y que salió positivo en el examen", comenzó diciendo el 'Halcón', conocido así en Chile.



Luego, el golero agregó que "estoy tranquilo en el sentido que no tengo nada que esconder. Nunca me he negado a nada, siempre he estado a disposición de los médicos y todo lo que quieran hacer, pero mi nombre obviamente se ensució y ahora lo que quiero limpiar. Vamos a llegar a todas las instancias con mi abogado para sacar esto a flote y poder estar jugando lo antes posible".



"Llevo recién entre 24 y 48 horas con esta noticia y mi familia ha sido el pilar fundamental de esto como lo he dicho habitualmente. Pensé que lo había vivido todo en el fútbol, pero faltaba esto parece. No ha sido fácil, pero tengo la tranquilidad que no he hecho nada malo, que no tengo que esconderme ante nadie y que fue un suplemento alimenticio que no estaba rotulado en el frasco que lamentablemente me salió positivo", añadió.



Garcés, además, confía en que todo llegue a buen puerto, recordando situaciones similares, como la que vivió Arturo Sanhueza hace algunos meses.