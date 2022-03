Con la moral golpeada, pero necesitada de un triunfo, la selección chilena llega al último partido de la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 con solo 19 puntos, pero con todavía chances de lograr optar al repechaje a Qatar 2022. Para ello, no obstante, tendrá que derrotar a Uruguay, un aguerrido rival, que, si bien ya está clasificado, no hará las cosas sencillas a la Roja.

Chile ampara sus esperanzas en la calculadora. Necesita que Perú pierda en Lima ante Paraguay y que Colombia no gane a Venezuela. Solo así podrá aspirar a tentar el repechaje ante una selección asiática.

Chile, golpeado por Brasil

En la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Chile revivió una pesadilla. En un encuentro que hizo recordar a la eliminación de Rusia 2018, la Roja cayó 4-0 ante Brasil en el estadio Maracaná, lo que ha dejado los ánimos por los suelos entre los hinchas quienes ya comienzan a resignarse a volver a ver el mundial desde la TV.

No obstante, el DT Martín Lasarte apela a la llamada ‘Generación Dorada’, aquella camada de jugadores que le dio a la Roja dos copas América consecutivas. Es así que espera que sus seleccionados logren un histórico triunfo ante los charrúas, quienes ya están clasificados.

Uruguay clasificó, pero con polémica

La selección uruguaya consiguió su cupo para Qatar 2022 al ganar por 1-0 ante Perú. No obstante, la victoria celeste se vio opacada por lo que en pantallas de televisión se vio como un gol de la Blanquirroja que el árbitro no adjudicó y que, supuestamente, según el VAR no lo fue.

Los charrúas llegan a este duelo también con una baja importante: el joven delantero Facundo Pellistri. Es así que sus históricos tendrán la responsabilidad de gol frente a los chilenos, un clásico rival para la Celeste.

Chile vs Uruguay: alineación probable

Chile:

Brayán Cortéz, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

DT: Martín Lasarte.

Uruguay:

Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Damián Suárez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez y Darwin Núñez.

DT: Diego Alonso.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Dónde se jugará el Chile vs Uruguay

El Chile vs Uruguay se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago.

A qué hora se jugará el Chile vs Uruguay

El Chile vs Uruguay se jugará este martes 29 de marzo a las 08:30 pm (23H30 GMT).

Horarios del Chile vs Uruguay, según país

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

Canales que transmitirán el Chile vs Uruguay