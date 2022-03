El duelo Perú vs. Uruguay llegó a su fin con un ambiente de polémica, por una jugada en la que, a primera impresión, fue gol a favor del seleccionado blanquirrojo, pero el árbitro Anderson Daronco dijo lo contrario y siguió el juego. Era entonces más que necesario saber qué dijeron los encargados del VAR.

La noche de este jueves, horas después del compromiso en el Estadio Centenario, la Conmebol difundió el audio y compartió las imágenes de cómo actuaron los miembros del videoarbitraje en esa acción en particular que llenó a cólera a varios futbolistas de la ‘Blanquirroja’ e hinchas.

En el video compartido por el organismo sudamericano, se escucha al juez principal, Daronco, contestarle a los peruanos “ellos van a chequear” ante los reclamos evidentes por la acción que podría haber significado el gol del empate a uno en el partido por Eliminatorias.

Con el juego en curso, los integrantes del VAR revisan la jugada una y otra y llegan a la conclusión de que el balón no traspasó la raya. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, dice en un momento Wagner Reway. “Chequeando, no entró”, “El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, sentencia Reway, después.









A enfocarse en Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





